Cette nuit en NBA, les Français ont été mené par Zaccharie Risacher. Le numéro 1 de la dernière Draft a planté 19 points face aux Detroit Pistons et a été excellent dans un quatrième quart-temps disputé !

Les résultats de la nuit

Celtics – Knicks : 118-105 (stats)

– Knicks : 118-105 (stats) Warriors – Mavericks : 126-102 (stats)

– Mavericks : 126-102 (stats) Pacers – Clippers : 129-111 (stats)

– Clippers : 129-111 (stats) Hawks – Pistons : 143-148 (stats)

: 143-148 (stats) Magic – Wizards : 110-90 (stats)

– Wizards : 110-90 (stats) Raptors – Suns : 127-109 (stats)

– Suns : 127-109 (stats) Bucks – Heat : 120-113 (stats)

– Heat : 120-113 (stats) Pelicans – Spurs : 114-96 (stats)

– Spurs : 114-96 (stats) Cavaliers – Grizzlies : 129-123 (stats)

– Grizzlies : 129-123 (stats) Wolves- Thunder : 123-130 (stats)

Nicolas Batum

L’ailier des Los Angeles Clippers n’a pas pris le moindre tir lors de ses huit minutes sur le parquet des Indiana Pacers. Il a tout de même réussi à capter deux rebonds.

Zaccharie Risacher

L’ailier des Atlanta Hawks a réussi un super match face aux Detroit Pistons. Lors du dernier quart-temps il a mis deux tirs décisifs, capté un énorme rebond offensif et remporté un entre-deux qui aurait pu faire gagner son équipe. Mais au global, il a tout de même compilé 19 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres à 5/10 au tir, 4/6 de loin et 5/5 aux lancers.

Bilal Coulibaly

Encore un ailier, encore une performance satisfaisante. En 35 minutes, le Clodoaldien a planté 11 points, distribué 6 passes décisives, capté 2 rebonds et intercepté un ballon. 4/11 au tir, 0/3 de loin et 3/3 aux lancers.

Le programme NBA de ce soir