Hier soir le Thunder a battu les Grizzlies dans un match au sommet de la Conférence Ouest. OKC a confirmé sa domination mais le highlight du match s’est déroulé à 2 minutes de la fin quand la sécurité a été priée de sortir un fan un peu trop véhément de la salle. Pas n’importe quel fan.

Tee Morant est un gamin.

Au-delà d’une ressemblance très marquée avec Usher et d’un flow mi Kevin Hart mi chef de gang, le père de Ja Morant est connu pour suivre son fils Ja Morant de très près, notamment sur les matchs à domicile des Grizzlies. On l’avait notamment beaucoup vu la saison passée lors de la série de Playoffs entre Memphis et les Wolves, Tee taillant régulièrement la bavette avec le père de Karl-Anthony Towns, papounets à l’ancienne.

Malheureusement, cette nuit Tee a été le daron que t’as un peu honte de ramener à la salle, celui qu’on entend plus brailler que le coach, et après avoir invectivé les arbitres pendant un moment, ces derniers ont fini par demander au service de sécurité du FedEx Forum de sortir le malotru de la salle.

La bonne humeur semble de mise donc rien de bien folichon à déclarer, mais ça n’excuse pas non plus les comportements relous en bord de terrain, VIP ou pas VIP. Next, c’est pas glorieux mais ça fait un peu causer.