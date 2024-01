Et si on vous filait les clés, comme ça, de bon matin, pour cartonner en TrashTalk Fantasy League ? Chiche ? Allez, on est comme ça chez TrashTalk, on aime prolonger les joyeusetés de Noël.

L’adresse pour ne rien louper de la TTFL c’est juste ici !

C’est le petit rendez-vous pour les drogués de TTFL, l’une des quatre drogues tolérées en France avec l’alcool, le tabac et les tartines de fromage fort. Le podcast du Lab c’est quoi ? Tout simplement les boss de fin de votre jeu préféré qui se décarcasse pour vous offrir non pas des conseils mais plutôt des CONSEILS, dans un format podcast s’il vous plait, histoire de vous permettre de tout piger des composantes du jeu élu jeu du siècle par un jury d’experts (ma tante et moi).

Le podcast était hier, le replay tombe aujourd’hui 🔥

On est content de la hype que prend petit à petit le podcast et des interactions pendant le live ! Hâte d'avoir vos avis et de vous retrouver pour le prochain rendez-vous !

Sortir indemne de l’enfer de la TTFL n’est pas donné à tout le monde mais le podcast du Lab multiplie vos chances d’y arriver par au moins cinq ou six. Qui mettre dans vos decks ? Quelle est la meilleure stratégie à adopter ? Nos quatre laborantins vous proposent leurs tips du moment, alors envoyez-leur un max de love sur leurs réseaux, on parle quand même de passionnés qui ont pris leur mission à bras-le-corps pour devenir des monstres dans leur domaine !