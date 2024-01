Au fil des années, de plus en plus de joueurs de basket font le choix de devenir végan. Le rythme effréné de la NBA et ses 82 matchs par saison n’empêchent pas certains sportifs d’adopter ce régime, mieux, certains affirment que ce choix les aide à tenir la distance. Focus sur ces joueurs qui ont laissé tomber les protéines animales.

Le véganisme est une exclusion totale des produits animaux et des sous-produits animaux. C’est une tendance de régime alimentaire mais c’est aussi une mouvance idéologique qui prône, entre autres, un retour à la nature et la protection des animaux. C’est un choix sociétal. La définition est signée du Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, médecin nutritionniste, parce qu’il fallait bien en choisir une.

De nombreux sportifs prouvent depuis des années que des régimes alimentaires différents n’empêchent pas de performer. Par exemple, Novak Djokovic domine le tennis depuis presque deux décennies “malgré” un régime sans gluten. Et en NBA, ces derniers temps, de plus en plus de joueurs deviennent végan pour des raisons multiples.

Coup de projecteur sur le témoignage de cinq stars de la Grande Ligue : pourquoi ont-ils fait ce choix ? Ce que le véganisme leur a apporté ? En quoi consiste leur nouveau régime ? Here we go !

Kyrie Irving

L’arrière des Mavericks s’était confié à ESPN et à Bleacher Report il y a quelques années :

“J’ai suivi un régime à base de plantes et je me suis détourné de toute viande animale. Je devais le faire pour retrouver mon énergie, je me sens très bien dans mon corps. […] Je pense qu’on peut mettre ça dans la colonne des succès. Je voulais manger plus sain. C’était aussi une volonté d’être plus léger cette année pour soulager mes articulations et mes pieds. Je vieillis, vous voyez ce que je veux dire ?” “Je me sens incroyablement bien. Mon énergie, mes habitudes de sommeil, mon intellect et tout ce qui m’éveille maintenant, j’en suis très conscient. Je suis beaucoup plus conscient maintenant que je ne mange plus d’OGM, de pesticides et de tout ce qu’ils mettent dans notre nourriture.” “C’est un engagement envers soi-même. J’ai l’impression que c’est la meilleure façon de faire pour moi. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je me sens bien et j’adore ça”.

Kyrie Irving n’a donné que peu d’informations à propos de son régime, mais son investissement est indiscutable. Lorsqu’il refusait de se faire vacciner au moment de l’épidémie du COVID, l’entourage du meneur avait déclaré, auprès du New York Post, qu’un vaccin à base de plantes aurait pu le faire changer d’avis.

Chris Paul

Le meneur des Warriors s’est étalé sur le sujet au cours d’un entretien pour GQ :

“Lorsque j’ai commencé à manger végan, c’était pour des raisons de performance, mais une fois que j’ai vu comment mon corps avait changé et comment je me sentais, c’était pour la vie. Il y a quelques années, je ne serais probablement même pas sorti pour courir avec mes enfants et toutes les autres activités parce que mon corps aurait été endolori. Aujourd’hui, en soulevant constamment des poids et en veillant à ce que mon corps soit toujours prêt, j’ai changé de mode de vie.” “Il y a tellement d’aliments différents que l’on peut manger. Je mange tout le temps des crêpes. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la seule différence entre les crêpes végans et les crêpes ordinaires, ce sont les œufs. Le petit-déjeuner comprend généralement des œufs brouillés JustEgg avec des légumes, des galettes de saucisses Beyond Meat, un fruit et mes vitamines. Le déjeuner se compose d’une salade, d’un bol de légumes sautés avec du riz et d’une boisson protéinée. Pour le dîner, mon chef prépare des repas qui m’apportent les nutriments dont j’ai besoin pour être performant le lendemain. Je mange une variété de haricots, de céréales et de légumes. Ce qui m’a le plus marqué lorsque j’ai adopté une alimentation végétale, c’est qu’elle m’a ouvert à la diversité des aliments que l’on peut consommer.”

Chris Paul s’investit également financièrement dans cette cause puisque la plupart des ses investissements se font auprès de marques de nourriture végan.

“L’une des choses qui me passionnent le plus dans ces différents investissements dans la santé et le bien-être, c’est la diffusion des connaissances – on ne sait pas ce qu’on ne sait pas. J’ai eu la chance d’être entouré de personnes beaucoup plus intelligentes que moi. En matière de santé et de bien-être, la seule chose que l’on ne peut pas acheter, c’est la santé. On peut acheter des voitures, des maisons, des vêtements et des bijoux, mais pas la santé. Le seul moyen d’être mieux informé sur la santé et le bien-être est de communiquer les uns avec les autres et de découvrir des choses qui ne sont pas nécessairement enseignées à l’école et qui, bien souvent, ne sont pas enseignées dans les communautés noires. J’ai eu la chance de pouvoir trouver ces informations à 34 ans et je continue d’apprendre.”

Cade Cunningham

Le numéro 1 de la Draft 2021 a parlé de son véganisme à Marc J. Spears d’Andscape :

“J’ai un chef en ce moment qui a été formidable pour moi, alors je suis à la maison et je mange beaucoup. Des pâtes. J’ai mangé des hamburgers [végétariens] [lundi] soir. J’aime la plupart des plats réconfortants. Elle les fait végan et très bien. Je peux manger des plats réconfortants, des plats de tous les jours, et comme elle les fait végan, je n’ai pas à m’inquiéter de quoi que ce soit quand je suis à la maison. Je ne peux rien demander d’autre. Elle fait des macaronis au fromage. Des pizzas. Elle fait tout.” “En tant que végan, je n’ai plus envie de manger de la viande. J’en suis au point où c’est presque repoussant. J’ai fait beaucoup de recherches sur le véganisme. À ce stade, j’ai entendu tellement de choses qui sont des inconvénients plutôt que des avantages à propos de la viande que cela ne m’attire plus vraiment. En fait, c’est fou. J’ai l’impression que je pourrais manger moins maintenant que je suis végan. Mon estomac s’est un peu rétréci et je n’ai plus besoin d’autant de nourriture, simplement parce que mon corps peut utiliser tous les aliments qu’il consomme.”

A l’époque de son parcours lycéen à Montverde, le meneur des Pistons n’était “que” végétarien mais avait déjà tenté le véganisme. Il avait déclaré penser que ce régime jouait sur ses performances.

“Je suis végétarien en ce moment, mais j’ai été végan pendant un certain temps. Au début, je me demandais pourquoi tout le monde était végan. J’ai commencé à me renseigner, et ça m’a semblé logique. C’était juste avant la session EYBL de la division Atlantique (événement lycéen) où je jouais mon meilleur basket, alors je me suis dit que je n’arrêterais jamais, et j’ai passé tout l’été à être végan. Puis je suis retourné à Montverde et il n’y avait pas assez de choix de nourriture pour être végan, alors je suis devenu végétarien.”

DeAndre Jordan

Le pivot champion en titre n’a pas perdu de temps lorsqu’il est devenu végan comme il l’a expliqué lors de l’émission Cooking Clean :

“Un jour, je me suis dit : ‘C’est ce que je vais faire’. Une fois que l’on s’est bien renseigné sur ce que l’on met dans son corps et sur l’origine des protéines, [devenir végan] a été une décision facile à prendre pour moi. Et aussi, sur le plan environnemental, pour pouvoir prendre soin de la planète – non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants et leurs enfants et ainsi de suite – je voulais simplement pouvoir avoir un impact sur l’amélioration de notre environnement.”

Il a commencé un show de cuisine végan et s’investit également énormément dans des marques de nourriture végan.

“Pour le déjeuner, je prends une boisson protéinée juste après l’entraînement, puis une petite salade et de la viande Beyond Meat qui est très savoureuse, c’est une grande partie de mon régime alimentaire. Pour le dîner, une grosse salade avec des tonnes de légumes et des pâtes, avec de la sauce et des légumes ou parfois j’ajoute de la viande Beyond Meat, comme une sauce bolognaise. Je peux aussi manger une gaufre avec du beurre de cacahuète le matin ou une pizza sans gluten pour le dîner. J’adore aussi les cookies.”

JaVale McGee

L’intérieur des Kings a lui aussi donné un entretien à GQ pour expliquer son nouveau régime :

“Je suis devenu végan pendant quelques mois, juste pour perdre du poids immédiatement. Ce n’était pas pour l’aspect moral à l’époque. C’était plutôt parce qu’une fois qu’on est végan, on perd très vite les mauvaises graisses. Ça s’est bien passé. Je perdais du poids et j’étais de plus en plus fit, comme vous pouvez le voir, et je me sentais vraiment bien.” “J’ai simplement examiné tous les avantages et les inconvénients de ce que cela signifierait pour moi, et les avantages l’ont emporté sur les inconvénients. J’ai essayé, et ça marche pour moi. C’est une adaptation, mais elle n’est pas si importante une fois que vous arrêtez de penser à toutes les choses que vous ne pourrez plus manger. On se sent vraiment bien, plus léger. On a beaucoup plus d’énergie tout au long de la journée. Pour moi, c’est une bonne chose de ce point de vue.” “Au petit-déjeuner, je prends des flocons d’avoine, des toasts à l’avocat et un milk-shake. Pour le déjeuner, c’est généralement une salade avec des graines de tournesol, des concombres, du céleri et beaucoup de légumes. Le dîner se résume généralement à des pâtes avec des champignons.”

D’autres exemples :

Damian Lillard a essayé et a du arrêter car il perdait trop de poids. Selon CJ McCollum, le meneur des Bucks mange toujours végan 80% du temps.

Jaylen Brown est végétarien et n’a jamais mangé de viande rouge ou de porc de sa vie. Son objectif à terme est de devenir végan, mais ce n’est pas encore le cas.

Bismack Biyombo n’est pas végan non plus, mais ne mange pas de viande et suis un régime strict très proche du véganisme.

John Salley est une des plus grandes figure du véganisme en NBA. Selon JaVale McGee, c’est même un raw vegan, ce qui veut dire qu’il ne réchauffe pas ses plats.

Garrett Temple, Al Jefferson, Enes Kanter, ou encore Wilson Chandler sont également végans. Jahill Okafor l’a été huit mois.

Source texte : ESPN / GQ / Cooking Clean / Andscape / Real GM / Forbes / Ecosports / PETA / Great Vegan Athletes / SC Student Media / Bleacher Report