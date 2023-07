Allez Café – le replay : les Français en Summer League

Vous aimez discuter autour d’un petit café ? Vous aimez la Summer League ? Vous aimez les prospects français ? Ça tombe bien, on vient de tourner une émission d’une heure en mode Allez Café pour revenir sur les performances des Frenchies à Las Vegas. Par ici le replay pour ceux qui l’ont ratée.

Bien évidemment, on va discuter un peu de Victor Wembanyama, mais pas que. Car si le phénomène français est l’attraction numéro un de la Summer League, et ce peu importe l’échelle, il y a d’autres compatriotes qui se montrent et qui essayent de tirer leur épingle du jeu à Vegas. On pense en premier à Bilal Coulibaly, qui a lâché quelques gros highlights en défense durant ses deux premiers matchs, et quelques autres comme Ousmane Dieng, Sidy Cissoko, Ismaël Kamagate ou encore Moussa Diabaté. Quelques mots aussi sur ceux qui sont plus discrets (Rayan Rupert, Malcolm Cazalon…) histoire de faire un tour d’horizon complet avant les prochains matchs qui arrivent !