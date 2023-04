À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA s’est scindée en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft 2023, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Magic et Blazers : en perdant cette nuit face à Cleveland et à San Antonio, le Magic et les Blazers ne lâchent rien en vue de la Draft. Portland est bien installé avec le cinquième pire bilan, Orlando peut encore grimper de quelques rangs mais attention car la lutte s’annonce TERRIBLE et on pourrait assister dans les prochaines 72 heures à des sommets de tanking.

Mauvaise opération du jour – Pacers et Wizards : les deux Lada ont vu cette nuit leur concurrent perdre donc gagner, et ce soir le programme s’annonce alléchant car on devrait donc voir Johnny Davis et Jay Huff être les leaders de Washington face au Heat et Andrew Nembhard jouer pivot contre les Pistons. On n’y comprend plus rien, on sait juste que personne ne veut gagner et c’est un bordel immense.

Programme de la nuit prochaine

1h : Hornets – Rockets

1h : Pacers – Pistons

1h : Wizards – Heat

1h30 : Hawks – Sixers

1h30 : Celtics – Raptors

1h30 : Nets – Magic

2h : Bucks – Grizzlies

2h : Pelicans – Knicks

2h30 : Mavericks – Bulls

4h : Kings – Warriors

4h30 : Lakers – Suns

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon