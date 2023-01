Auteur de 41 points il y a deux jours face aux Pelicans, Jaylen Brown avait néanmoins quitté la rencontre avec un petit bobo à l’adducteur. Bobo qui l’a empêché de jouer cette nuit contre Boston, bobo qui l’empêchera aussi de participer aux prochaines échéances.

1 à 2 semaines d’absence. C’est ce que le coach des Celtics a déclaré via ESPN concernant Jaylen Brown. La cause officielle ? Une contracture au niveau de l’adducteur. Rien de bien grave rassurez-vous, mais visiblement ça demande un peu de repos.

New ESPN story: Celtics star Jaylen Brown will miss tonight’s game in Brooklyn, and could be out for “a week or two,” per Joe Mazzulla, with an adductor strain.https://t.co/AViLRLzP40

— Tim Bontemps (@TimBontemps) January 12, 2023