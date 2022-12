Si les émotions sont encore vives et forcément tristes côté Français après la finale de ce dimanche soir, c’est le monde entier qui était plongé dans le chaos lors de ce légendaire France – Argentine du Mondial 2022. La preuve, même en NBA on a eu un florilège de tweets en rapport avec le match.

Les basketteurs qui aiment le foot, il y en a un paquet.

Et les joueurs de NBA qui adorent voir les grands sportifs d’autres disciplines, là aussi y’en a une tonne.

C’est donc en toute logique que le gratin de la planète basket était collé devant l’événement sportif de l’année, une finale France – Argentine à couper le souffle dans son scénario comme son finish.

Entre les retournements de situation signés Kylian Mbappé, les buts salvateurs de Lionel Messi ou les prolongations ajoutées sur le feu, tout le monde s’en est donné à coeur joie.

Jugez plutôt, ci-dessous, les LeBron James, Dirk Nowitzki, Donovan Mitchell, James Harden ou encore Manu Ginobili en transe devant ce match.

Allez la miff sortez le popcorn!! — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 18, 2022

14.30hs! Menos mal que volví! Gooooooool. Pipa lo gritó conmigo! pic.twitter.com/D3Xfx9xRdG — Manu Ginobili (@manuginobili) December 18, 2022

This Argentina and France game is insane🔥🔥🔥 — Obi Toppin (@obitoppin1) December 18, 2022

This game … 🇫🇷 Kylian!!! — Nicolas Batum (@nicolas88batum) December 18, 2022

BRUHHHH WHAT?!?!?? — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) December 18, 2022

This dude is craaaazy 🤣🤣🤣 — kuz (@kylekuzma) December 18, 2022

WOW!!!!!!!! MBAPPE 🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) December 18, 2022

MBAPPE — Bradley Beal (@RealDealBeal23) December 18, 2022

What a final!!! So happy for Messi — Dirk Nowitzki (@swish41) December 18, 2022

Alleeeeeeeeeeeeeeeeeez — Rudy Gobert (@rudygobert27) December 18, 2022

This World Cup solidified Messi as the greatest ever — Josh Hart (@joshhart) December 18, 2022

Messi🐐 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) December 18, 2022

Messi is 🐐🐐🐐 — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) December 18, 2022

El Argentina!! 🇦🇷🇦🇷 — Al Horford (@Al_Horford) December 18, 2022

MESSI the 🐐! — James Harden (@JHarden13) December 18, 2022

Big 10 🐐!!!!!!!!! — GPII (@Garydwayne) December 18, 2022