Le week-end à rallonge se poursuit avec huit nouvelles rencontres et ça commence dès 22h ! Il va falloir anticiper la petite sieste pour être frais pour le début des hostilités. Allez, on vous file le programme NBA de ce samedi.

# LE PROGRAMME

22h : Clippers – Nets (beIN Sports 1)

0h : Wizards – Jazz

1h : Pistons – Celtics

1h : Pacers – Raptors

1h30 : Sixers – Hawks

2h : Heat – Hornets

2h30 : Pelicans – Rockets

2h30 : Mavs – Blazers (bein Sports 4)

# À NE PAS MANQUER

On aurait pu choisir un autre match mais ce Clippers-Nets à heure « française » est quand même bien tentant. Pas de Kawhi Leonard ni de Kyrie Irving malheureusement sur le terrain mais un duel entre deux garçons qui sont en forme sur ce début de saison. Élus joueurs de la semaine passée, Paul George et Kevin Durant ont carte blanche ce soir pour canarder et les deux ailiers pourraient vite se lancer dans un petit horse en plein match. « Tu mets un stepback 3 sur la tête de ton défenseur bah moi aussi alors ». Les deux équipes respirent beaucoup mieux ces jours-ci après une entame de saison particulièrement mauvaise. Les Clippers restent sur 4 victoires en 5 matchs dont le derby face aux Lakers alors que Brooklyn a gagné 3 de ses 4 derniers matchs, ne perdant que de justesse chez les Mavs de Luka Doncic. On espère une rencontre qui vaudra le détour.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT