Arrivé à Sacramento en février dernier en provenance d’Indiana, Domantas Sabonis a donné un premier aperçu aux fans des Kings lors de la petite quinzaine de matchs joués sous son nouveau maillot. Quinze matchs, c’est pas beaucoup, mais c’est suffisant pour monter une belle compilation de highlights.

Il est celui que les Kings ont recruté pour tenter de mettre fin à plus de 15 ans de disette. Il est celui sur qui Sacramento a misé pour tenter de retrouver enfin les Playoffs, allant jusqu’à lâcher la pépite Tyrese Haliburton pour l’obtenir. Autant dire qu’il y a un peu de pression sur les épaules de Domantas Sabonis la saison prochaine. Mais la pression accompagne souvent les grands joueurs et le fils d’Arvydas est un intérieur calibre All-Star en NBA. Habitués à sortir des perfs en 20 points – 12 rebonds – 6 passes, Domas a effectivement deux participations au match des étoiles sur son CV, en 2020 et 2021 sous le maillot des Pacers. Scorer à l’intérieur, il sait faire. Lâcher du caviar, pas un problème. Tirer de loin ? C’est pas son fort mais dans la famille Sabonis on a quand même du toucher. En l’espace d’une quinzaine de matchs sous son nouveau maillot, Domas a déjà pu faire étalage de tout ce talent même si ça n’a pas apporté le coup de boost espéré aux Kings en fin de saison. Mais potentiellement, son duo avec De’Aaron Fox peut faire des misères aux défenses adverses et les fans de Sacramento vont compter sur le Lituanien dans la mission Playoffs que la franchise s’est fixée. Alors à lui de montrer qu’il a les épaules suffisamment larges pour remettre les Kangz sur la carte NBA.

L’expérience Domantas Sabonis chez les Kings n’en est qu’à ses débuts, et on a hâte de voir ce que ça peut donner sur une saison complète. Sa mission est aussi claire que compliquée : aider Sacramento à retrouver la postseason pour la première fois depuis 2006.