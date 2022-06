Parce que la saison régulière NBA, c’est aussi pas mal de moments improbables et d’actions venues d’une autre planète, on a décidé de se plonger dans cette autre dimension pour vous partager le meilleur (et parfois aussi le pire) des actions invraisemblables qu’a pu nous offrir la Grande Ligue cette saison. Attention, cette compilation a été réalisée sans aucun trucage.

Même devant un match soporifique, genre un vieux Rockets – Kings de fin de Conférence Ouest à 3h30 du mat’, on n’est pas à l’abri d’être réveillé par une action aussi soudaine que brutale, qui aura finalement toute sa place dans les highlights en fin de saison. Il n’y a pas à dire : la NBA a quand même quelque chose de magique, et c’est pour ça qu’on l’aime. Pour toi, fan des actions improbables et inattendues, nous avons donc rassemblé en un seul morceau les actions les plus WTF de la saison qui va se terminer. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on a été servis cette année. Quoi de plus logique après tout vu toute la clique de grands malades qui composent cette Ligue. Alors que tu sois plutôt du style à admirer la domination physique de Giannis, le handle de fou furieux de Trae Young ou la clutch attitude de Luke Kennard (c’est pas des lol), tu y trouveras ton compte. Mais assez parlé, il est temps de laisser la place aux artistes.

[THREAD] Les actions les plus WTF de la saison NBA 2021-22 🔥 Spoiler : y’a du martien au mètre carré.pic.twitter.com/gFQ6wuQvb0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2022

Cliquez sur « Lire la conversation complète sur Twitter » pour découvrir toutes les actions

32 actions, ou plutôt 32 folies qui nous rappellent une nouvelle fois pourquoi on se lève chaque nuit. Dunks spectaculaires, shoots au buzzer du milieu de terrain ou handles sortis de nulle part , il y a tout ce qu’il faut pour passer un bon moment. Allez, on vous laisse vous régaler devant ces phénomènes.