Vous le savez, pour les grandes occasions, TrashTalk a l’habitude de mettre les petits plats dans les grands. Et ce dimanche, on avait au programme un énorme Game 7 dès 21h30 entre Boston et Milwaukee. Game 7 commenté par la maison, alors voici le replay pour ceux qui n’étaient pas avec nous dimanche soir.

On voulait être présent. On voulait commenter ce match, car on sentait que ce Celtics – Bucks pouvait se transformer en moment historique. D’un côté, c’était le cas. Parce qu’on ne pensait jamais voir Grant Williams dominer Giannis Antetokounmpo au scoring et encore moins le voir égaler le record du plus grand nombre de 3-points marqués sur un Game 7 de Playoffs. Après bon, faut bien l’avouer, niveau suspense c’était pas trop ça. La première période fut serrée, mais les Celtics ont ensuite complètement dominé des Bucks au bout du rouleau au cours de la seconde. 109-81 score final, disons que ce n’est pas le scénario qu’on préfère pour une manche décisive. Mais on était là, de la première minute (et même un peu avant) à la 48e pour vivre ce moment avec vous. Et on ne regrette pas.

Si vous avez raté l’événement de ce dimanche soir, il n’y a qu’une seule chose à faire pour vous rattraper : cliquer sur le bouton play juste au-dessus et se refaire ce Game 7 avec nous. Même en connaissant le score, vous verrez ça vaut le coup.