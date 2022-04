Qui dit troisième weekend de Playoffs dit fin de premier tour et début de second tour ! Certaines franchises sont déjà en vacances, d’autres le seront bientôt, mais les joueurs et joueuses de la TrashTalk Fantasy League seront eux toujours en course. Et justement, pour que le marathon continue dans les meilleures conditions, voici les infos importantes à avoir en tête à quelques heures de cette fameuse bascule d’entre deux tours.

Alors que la folie des Playoffs NBA va boucler ses deux premières semaines et son premier round, les top picks TTFL s’enchaînent à une vitesse bien moins grande que les carottes. Pas étonnant, la gestion est de mise dès les premiers jours pour éviter de se retrouver le bec dans l’eau dans quelques semaines, lorsque les premiums ne seront plus disponibles. Et dans cette recherche de la bonne stratégie, une question revient avec insistance depuis quelques heures :

Comment l’équipe TrashTalk fait-elle pour être aussi nulle à son propre jeu ?

Quand est-ce que le premier tour des Playoffs TTFL prendra-t-il fin ?

Une interrogation simple et légitime pour une situation pas si compliquée que cela, finalement. Ceci étant dit, la réponse que nous allons vous donner contient deux options. En effet, tout dépendra de la rencontre de ce vendredi soir, opposant les Grizzlies et les Wolves à Minnesota.

Explications :

Premier cas de figure > les Grizzlies s’imposent face aux Wolves et se qualifient par la même occasion pour le deuxième tour. Par conséquent, toutes les séries NBA du premier tour ont rendu leur verdict. Dès dimanche, le match Bucks – Celtics lancera les demi-finales de Conférences en Playoffs, et elle marquera aussi le début du second tour des Playoffs par équipe en TTFL.

Deuxième cas de figure > les Wolves battent les Grizzlies, le score est donc de 3-3 dans la série, balle au centre et direction Memphis pour un Game 7 dimanche soir. Ce qui signifie qu’on partira pour une soirée de plus au premier tour des Playoffs par équipe en TTFL, avec les deux rencontres (Bucks-Celtics à 19h, Wolves-Grizzlies à 21h) à prendre en compte. Le second tour des Playoffs TTFL débuterait alors lundi avec les picks du soir.

Il va donc falloir redoubler d’ingéniosité et de chance pour maîtriser au mieux la situation. Aurez-vous le nez fin à la fois sur votre pick mais aussi sur l’équipe qui va se qualifier pour garder un maximum d’options ouvertes ? Allez-vous prendre le large cette nuit en assumant le risque d’une déconvenue dimanche ? Franchement, on se demande qui a eu l’idée d’un jeu comme ça où on s’arrache les cheveux tout au long de l’année (regardez Alex…).

Dans tous les cas, une chose à retenir. Victoire des Grizzlies ce soir voudra dire bascule au second tour, défaite des Grizzlies ce soir voudra dire rendez-vous dimanche pour une ultime soirée qualificative pour les demi-finales de Conférence TTFL, avec les deux rencontres qui feront partie du premier tour. À vos decks !