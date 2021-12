Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Suns ont passé la seconde, et tout est devenu trop dur pour les Lakers

Petite nuit NBA qui se termine avec cinq matchs au menu, et un festin qui s’est terminé comme il avait commencé : avec une petite râclée des familles. Spoiler, si vous êtes fan des Suns vous pouvez vous rendormir sur vos deux oreilles.

# Les résultats de la nuit

Heat – Pacers : 125-96

Knicks – Pistons : 105-91

Pelicans – Blazers : 111-97

Mavs – Wolves : 114-102

Lakers – Suns : 90-108

Nets – Wizards : reporté

# Ce qu’il faut retenir

Le Heat a tabassé les Pacers grâce notamment au retour fracassant de Tyler Herro, à l’adresse retrouvée de Duncan Robinson, à la gestion de Kyle Lowry, au bon apport d’Omar Yurtseven et à un tir à 3-points d’Udonis Haslem. Et tout est vrai dans cette phrase.

Malcolm Brogdon s’est légèrement abîmé la cheville après quelques minutes de jeu seulement.

Les Knicks ont profité de la venue à New York d’une équipe de Z League pour poursuivre leur tentative de remontada.

Evan Fournier, Kemba Walker et Mitchell Robinson ont été performants.

Troisième victoire de suite des Pelicans grâce à un gros trio Brandon Ingram / Nickeil Alexander-Walker / Josh Hart, tout va bien chez les Pels, à un pachyderme près.

Les Mavs étaient encore privés de Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr., mais présent au micro Dirk Nowitzki a amené un supplément d’âme à Dallas pour qu’ils s’imposent face à des Wolves trop inconstants et coulés par la maladresse de D’Angelo Russell.

LeBron James ne pouvait pas faire tout seul face aux Suns, et dès le retour des vestiaires Devin Booker et ses homies ont mis les Lakers dans les cordes. Il est comment le leader de la Ligue ? Il est so-lide.

# Quelques images de la nuit

Tyler Herro showing off his bounce 👀 pic.twitter.com/ZurbZLVi1u — NBA (@NBA) December 22, 2021

Luka checks in with tonight’s guest @dallasmavs broadcaster…Dirk! Hear @swish41 calling the action on NBA League Pass at 8:30 PM ET: https://t.co/tA5eQsZk1M pic.twitter.com/aTk9ObMxZm — NBA (@NBA) December 22, 2021

« You gotta keep him out of the paint! » Duncan Robinson scoring outside and inside to reach 18 points at halftime on TNT 🔥 pic.twitter.com/0fWn1Iuian — NBA (@NBA) December 22, 2021

When you shoot 41.8% from deep…the defense has to honor your pump fake! KAT getting to the rim on League Pass: https://t.co/wVIrg2Swvb pic.twitter.com/17XngMYV6f — NBA (@NBA) December 22, 2021

Tyler Herro is FEELING IT on TNT! 26 points

5-7 from deep pic.twitter.com/tgfzDj7Ryl — NBA (@NBA) December 22, 2021

UDONIS HASLEM FROM DEEP to tie the @MiamiHEAT franchise record of 22 triples! pic.twitter.com/J5r49EsWJj — NBA (@NBA) December 22, 2021

Mitchell Robinson was EVERYWHERE in the @nyknicks win 🙌 17 points

14 rebounds

3 blocks

8-9 shooting pic.twitter.com/icTwOueSNe — NBA (@NBA) December 22, 2021

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 17th on the all-time GAMES PLAYED list! #NBA75 pic.twitter.com/9yFXsFh24Q — NBA (@NBA) December 22, 2021

LeBron James right to the rim! 🚂 He’s 3-4 early on TNT pic.twitter.com/aTQQxA83R1 — NBA (@NBA) December 22, 2021

Naz Reid over the TOP…20-6 @Timberwolves run to take the lead! 6 minutes left on League Pass: https://t.co/wVIrg2Swvb pic.twitter.com/PUv6AfhJRV — NBA (@NBA) December 22, 2021

« Freight train comin’! » LBJ powers to the cup on TNT 💪 pic.twitter.com/EQyaHCc5pp — NBA (@NBA) December 22, 2021

The @MiamiHeat tied their franchise-record with 22 threes behind a combined 52 PTS and 11 3PM from @raf_tyler & @D_Bo20 🔥 pic.twitter.com/8RakiD2O8Y — NBA (@NBA) December 22, 2021

« That’s what you do! » Dirk was HYPED as Jalen Brunson sealed the @dallasmavs win. 💯 pic.twitter.com/wnd3kiGKJf — NBA (@NBA) December 22, 2021

That takes guts, CP3!@Suns up 2 at halftime on TNT pic.twitter.com/4nuT3bMDBy — NBA (@NBA) December 22, 2021

CLUTCH! @NickeilAW closes out the game with 18 big ones in the 4th to seal the win for @PelicansNBA pic.twitter.com/OhOndOvdLd — NBA (@NBA) December 22, 2021

Book heating up on TNT…he’s 3-4 from deep in the 3rd quarter! pic.twitter.com/ICuYnmg2Ss — NBA (@NBA) December 22, 2021

🔥 LeBron is up to 34 points on TNT 🔥 6 minutes left pic.twitter.com/KNp5fZ4iyI — NBA (@NBA) December 22, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Tyler Herro drops 26 off the bench as the @MiamiHEAT tie their franchise-record (22) for 3pm! Tyler Herro: 26 PTS, 5 AST, 5 3PM

Kyle Lowry: 8 PTS, 11 REB, 12 AST

Duncan Robinson: 26 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/kIVuZuS7Yi — NBA (@NBA) December 22, 2021

# Le Top 10 de la nuit

À retrouver en cliquant sur ce lien magique

# Les scores TTFL de la nuit

