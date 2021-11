Maillots NBA City Edition 2021-22 : des détails stylés, expliqués par le Professeur Simon !

On vous avait offert hier le tout nouveau format made in TrashTalk avec deux petites heures de papotage sur des sujets actuels et originaux en lien avec la NBA… ou non, et si vous avez passé la soirée ou un bout de replay ce matin en notre compagnie vous êtes forcément tombés sur l’analyse détaillée du professeur Simon concernant quelques uns des maillots NBA City Editions 2021-22. Pour les plus pressés d’entre-vous ? On a séquencé tout ça, faut vraiment tout vous faire décidément.

Pour écouter l’intégralité de l’Addition c’est juste ICI !

L’explication concernant les détails du maillot City Edition des Warriors, pour savoir à quoi rime ce We Believe et tout ces petits points. Eh tiens, pourquoi avoir écrit Red sur un maillot vert ? Et 404 sur le maillot des Hawks, ça a rapport avec la progression de Cam Reddish ou pas du tout ? Plein de petites infos, on y parle histoire et géographie américaine, dans la bonne humeur et en ouvrant grand les oreilles devant les explications posées du Professeur Simon, aussi ressemblant au maitre des braquages que précis dans ses anecdotes. Au final ça donne 19 minutes d’infos croustillantes de Cleveland à Boston en passant par la Californie ou le Texas, et autant de manières de vous la raconter au prochain dîner entre amis.

Allez zou, envoyez le replay séquencé, bientôt on débarquera chez vous en personne pour vous conter la NBA et ses petites histoires. On est comme ça nous, le cœur sur la main et Twitch dans vos oreilles et vos beaux yeux.