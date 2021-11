Résumé NBA (scores, stats, highlights) : alerte de niveau rouge foncée, les Pelicans ont gagné un match de basket

Nuit étrange qui se termine, avec la victoire de franchises dont ce n’est pas franchement l’habitude cette saison. Si vous aviez mis cent balles sur les sept matchs et que vous avez tapé dans le mille ? On veut bien que vous nous invitiez sur l’île que vous allez pouvoir vous payer.

The @MiamiHEAT go on a 15-0 run early on @NBATV !

Duncan Robinson opens 3-3 from three.

Over the final 5:28 of the 1st quarter…Jordan Clarkson drops 14 points 🥵

You make the call 🧐 pic.twitter.com/oizWle1PlM

« They both get two points for it, but whose was prettier? »

Justin Holiday is 5-5 from deep!

Kuzma meets it at the summit 😤

Kelan Martin has it on a string. 🧵 @Pacers 102 @sixers 92

19 for Dennis Schroder on @NBATV 🔥 pic.twitter.com/uujQTX7l1l

38 points last night… He’s halfway there at halftime tonight!

Cedi Osman in his BAG. 13-0 @cavs run!

Scottie Barnes spins in. Pascal Siakam And-1. @Raptors cut it to 3 with under 2 minutes remaining on League Pass!

TOUGH Cade take to help seal the @DetroitPistons win. 🔥 pic.twitter.com/hdxZaIpfBL

Rubio lob to Allen.

Tatum clutch jumper.

Garland money at the FT line.

Cedi D’s up for the final stop.

What an ending in Cleveland as the @cavs complete a 19-point comeback! pic.twitter.com/JUf6tBVYhb

