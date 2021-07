Derrick Rose de retour aux Bulls ? Le management de Chicago en a discuté, les larmes pourraient donc couler !

Chicago scrute sur le marché pour trouver du renfort à la mène et plusieurs options semblent considérées. Un nom est revenu récemment dans les médias et il risque de faire parler : Derrick Rose. L’ancien chouchou du United Center pourrait signer son grand retour cet été !

Alors qu’ils espéraient décrocher les Playoffs avec le trade de Nikola Vucevic, les Bulls ont encore échoué dans la course à la postseason. Une grosse déception, certes, mais avec le potentiel présent sur place, il y a sans doute de quoi faire l’an prochain si on ajoute les bonnes pièces au puzzle. Depuis quelques mois déjà, le front office a compris qu’il fallait trouver quelqu’un capable d’apporter de la création à côté de Zach LaVine. Un peu comme Phoenix avec Booker il y a quelques temps, Chicago a besoin d’un gestionnaire qui pourrait prendre le relai ou bonifier le rendement de LaVine. Quelqu’un qui peut avoir la balle en main, gérer le tempo et retirer de la pression à la star des Bulls, que ce soit en titulaire ou avec la second unit. Qui pour correspondre à cette description ? Un des noms qui est vite sorti du chapeau, c’est celui de Lonzo Ball. Le meneur des Pels est restricted free agent et il se murmure que sa franchise n’est pas forcément chaude pour lui filer une blinde, se consacrant plutôt à Kyle Lowry. Si Ball plaît beaucoup en interne, un autre profil a été ajouté à la pile de dossiers et il risque de rappeler des souvenirs aux fans. En effet, le cas de Derrick Rose a été discuté en interne ! Une info balancée par K.C Johnson, qui suit les taureaux pour NBC Sports Chicago.

🚨 Derrick Rose pourrait faire son retour à Chicago cet été, le scénario a en tout cas été discuté en interne côté Bulls. MVP en 2011 à Chicago, Rose ne sait pas encore si les Knicks vont le prolonger et les Bulls utiliseraient bien ses services en sortie de banc – vétéran. pic.twitter.com/EvI6g5gUJn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

On part sur de simples discussions au sein de la franchise, donc on ne va pas s’emballer, mais si ça se fait, ça serait assez dingue malgré tout. On ne va pas refaire toute l’histoire de D-Rose avec Chicago : natif de la ville, first pick 2008, MVP dès sa troisième saison en pro avant de connaître plusieurs graves blessures. Il y aurait de quoi écrire un bouquin entier sur les liens qui lient le meneur avec Windy City. Son trade en 2016 vers les Knicks avait conclu l’histoire d’une triste façon mais cinq ans après, voilà que le fils prodigue pourrait bien revenir chez lui par la grande porte. En fin de contrat avec les… Knicks (curieux clin d’œil du destin), Rose pourrait donc venir apporter ses qualités de leader et de créateur à une jeune équipe qui manque un peu de vécu (même Zach LaVine n’a jamais fait les Playoffs). Quand on voit l’impact qu’a eu le vétéran chez les Wolves, les Pistons ou les Knicks, il n’y a pas de raison pour que la greffe ne prenne pas aussi à Chicago. Si le fit est évidemment intrigant, c’est surtout la nostalgie qui risque d’emporter tous les fans, à l’heure d’accueillir celui qui était une icône pendant près de huit ans et qui a marqué toute une génération de son empreinte. Maudite poussière dans l’œil hein ?

Derrick Rose serait dans les petits papiers des Bulls pour cet été et ça permettrait de finir cette histoire sur une bonne note. Le vétéran rejoindra-t-il Zach LaVine et Nikola Vucevic pour aller chercher les Playoffs ? C’est pas du tout fait mais les plus superstitieux apprécieront sans doute cette stat : en huit saisons à Chicago, D-Rose n’a manqué la postseason qu’à une seule reprise.

Source texte : NBC Sports Chicago