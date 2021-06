Nike PG 5 Oreo : après sa perf du Game 5, Paulo a bien mérité une pause goûter

Immense à Salt Lake City hier soir, Paul George a bien mérité une petite pause goûter. Alors pour accompagner le jus d’orange bien frais, son équipementier a tout prévu. Les Nike PG 5 Oreo sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Ce n’est pas la première fois que les designers de la marque au Swoosh font les gourmands et on les sait très particulièrement adeptes des petits biscuits noirs et blancs. Connus pour rendre très rapidement accro, les Oreo vont cette fois faire de l’oeil à votre appétit de sneakerhead ou de collectionneur avec les Nike PG 5 du même nom. On ne refait pas la silhouette des cinquièmes signature shoes de Playoffs P que vous connaissez déjà par coeur. Le coloris est donc exclusivement fait de blanc et de noir, avec une petite exception au niveau de la semelle extérieure pour annoncer la technologie Zoom Air avec un petit vert fluo qui reste discret et sur la languette pour y indiquer les initiales du nouveau franchise player à temps plein des Clippers en l’absence de Kawhi Leonard. On peut dire que ça lui a bien réussi dans le Game 5 où les Angelinos ont donc pris le lead pour la première fois de la série avant de retourner au Staples Center. Il faudra encore un Paulo en mode gourmand mais précis pour valider le ticket pour les finales de Conférence.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 5 Oreo, inutile de préciser pourquoi.

les Nike Kyrie 5 Oreo, inutile de préciser pourquoi. On les imagine déjà à ses pieds : Kyrie Irving, pour satisfaire son besoin d’Oreo et matcher avec les couleurs des Nets.

Kyrie Irving, pour satisfaire son besoin d’Oreo et matcher avec les couleurs des Nets. L’occasion parfaite pour les porter : pour aller visiter la fabrique Haribo dans le sud de la France.

pour aller visiter la fabrique Haribo dans le sud de la France. On aime : sobre, efficace et même un petit air de Jordan 11.

sobre, efficace et même un petit air de Jordan 11. On aime moins : les croisés de The Klaw qui vont forcer Paul George à être au taquet jusqu’à la fin des Playoffs et même plus.

Les Nike PG 5 Oreo sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. On ne sait pas si la marque de l’Oregon a prévu un petit sachet de biscuits en surprise à l’intérieur de leur boîte.

Source : Nike