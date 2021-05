NBA Top 5 du jour : les Pacers ont peut-être stoppé les Hornets, mais Miles Bridges a bien stoppé Domantas Sabonis

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : quand t’as T.J. McConnell qui lâche un jumper dans un Top 5, ça veut probablement dire qu’il n’y avait que deux matchs cette nuit.

#4 : LaMelo Ball a peut-être connu son premier camouflet cette nuit, mais il a tout de même réussi à placer une ou deux dingueries. Parfait, comme ça la Team highlights pensera qu’il a fait un bon match.

#3 : quand même assez incroyable de se dire que l’un des seuls tirs à 3-points rentré cette nuit par les Hornets était un tir du milieu de terrain en fin de possession.

#2 : Miles Bridges fait partie des rares Hornets à n’avoir pas grand chose à se reprocher ce matin, et cette giga-crêpe sur Domantas Sabonis en est l’une des raisons.

#1 : merci à Russell Westbrook d’être un animal, on était à deux doigts de penser qu’il n’y avait eu qu’un match cette nuit. En prime ? Un aller-retour gratos dans la troche d’Alex Len, vraiment un drôle de coéquipier ce Brodie.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !