NBA Top 10 du jour : Blake Griffin se croit à Lob City, qui a dit qu’il ne savait plus sauter ?

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : deuxième match depuis son retour de blessure pour LaMelo Ball, deuxième apparition dans le Top 10.

#9 : Kenyon Martin Jr. est du genre à bâcher tout ce qui bouge. Nouvelle preuve ici.

#8 : on a donc Svi Mykhailiuk qui commence à lâcher des dunks dans le trafic. D’accord.

#7 : on a aussi un Luka du Texas qui fait le spectacle en numéro 7. Spoiler, on ne parle pas de Doncic.

#6 : Moses Brown a fait une Dikembe Mutombo à Mikal Bridges. Not in my house !

#5 : LaMelo Ball continue d’envoyer des caviars. Mode quarterback activé.

#4 : Giannis et KD ont lâché un duel de folie dimanche soir. Et le premier a même conclu un alley-oop sur la tête du second.

#3 : même match, avec Blake Griffin qui réalise une claquette rappelant ses années Lob City. Qui a qu’il ne savait plus dunker ?

#2 : les Lakers ont encore perdu, mais Kyle Kuzma s’est fait plaiz face aux Raptors avec un dunk renversé qui va bien.

#1 : Ben Simmons prend la tête du Top 10 de dimanche, et ce n’est pas en marquant un 3-points.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !