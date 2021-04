Le pari NBA du jour, spécial cotes boostées : 5 joueurs, 25 points minimum, qui va salir la défense adverse ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 19 avril, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de neuf matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant. Elle n’est pas belle la vie ?

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

25 points ou plus, l’analyse fine !

Collin Sexton contre les Pistons (2,25 au lieu de 1,95) : avec 25,7 points de moyenne sur le mois d’avril, Collin Sexton tourne plutôt bien et son retour après deux matchs d’absence il y a quelques jours est encourageant. 30 points contre les Warriors, 22 face aux Bulls, c’est solide offensivement et y’a de bonnes chances qu’il enchaîne contre les vaillants mais faibles Pistons.

Jordan Clarkson contre les Lakers (2,65 au lieu de 2,30) : s’il y a bien un moment pour miser sur Jordan Clarkson, c’est maintenant. Avec la blessure de Donovan Mitchell, le sixième homme du Jazz possède encore plus de responsabilités offensives et ses chances d’atteindre les 25 points sont donc plus élevées, lui qui tourne à plus de 17 points marqués par rencontre en sortie de banc cette année. La preuve, lors du dernier match, face aux… Lakers (match dans lequel Mike Conley était également absent), Clarkson a terminé avec 27 points en 27 tirs. La cote est très belle, mais ça ne sera pas facile d’atteindre la barre des 25 points face à la défense solide de Los Angeles.

Michael Porter Jr. contre les Grizzlies (2,95 au lieu de 2,55) : même type de situation à Denver, où Jamal Murray est à l’infirmerie, ce qui va obliger Michael Porter Jr. à élever son niveau de jeu. Déjà très propre et régulier cette saison, MPJ reste sur neuf matchs à au moins 20 points sur ses dix dernières sorties. Attaquant hyper doué, il peut atteindre la barre des 25 dans quasiment n’importe quel soir. Alors pourquoi pas cette nuit face aux Grizzlies ?

Khris Middleton contre les Suns (3,45 au lieu de 3,00) : très grosse cote ici, et c’est compréhensible. Avec le retour de blessure de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton va reprendre son rôle de lieutenant et il ne faut donc pas forcément s’attendre à des grosses perfs au scoring, même s’il en est capable. De plus, Middleton n’est pas non plus dans une forme olympique en ce moment (13 points de moyenne sur ses deux derniers matchs) et ça défend bien à Phoenix. Vous l’avez compris, ça va être très chaud. Mais qui sait, dans un bon soir ça peut passer.

Nikola Vucevic contre les Celtics (2,30 au lieu de 2,00) : un beau petit coup à jouer ici. Avec l’absence de Zach LaVine côté Bulls, Nikola Vucevic est clairement la première option de Chicago en attaque actuellement. Et la raquette des Celtics est loin d’être terrifiante, ce qui signifie que Niko pourrait bien enchaîner les paniers cette nuit. 24 points de moyenne sur la saison, 26 sur les trois derniers matchs, 25 pions minimum cette nuit ? Franchement, à 2,30, ça se tente.

01h00 : Pistons (2,30) – Cavaliers (1,74)

01h30 : Celtics (1,46) – Bulls (3,05)

01h30 : Sixers (1,23) – Warriors (4,80)

02h00 : Pacers (2,00) – Spurs (1,94)

02h00 : Bucks (1,77) – Suns (2,25)

02h00 : Heat (1,27) – Rockets (4,30)

02h00 : Wizards (1,12) – Thunder (7,25)

03h00 : Nuggets (1,35) – Grizzlies (3,65)

04h00 : Lakers (3,30) – Jazz (1,41)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

