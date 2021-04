Khris Middleton devient actionnaire d’une équipe en Australie : peut-être le seul moyen pour lui de finalement remporter un titre

De plus en plus de joueurs NBA décident d’investir et de développer le basket outre-Pacifique, en Australie. C’est au tour de Khris Middleton, le lieutenant des Bucks, d’investir aux Brisbane Bullets, et de devenir actionnaire minoritaire de ce club. Il voit sûrement là l’occasion de gagner un titre, à défaut d’en gagner un en tant que joueur.

Le double All-Star et lieutenant principal de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, a décidé de mettre la main à la pâte et de passer de l’autre côté du terrain. Fini les maillots et chaussures, du moins pour ce club, et voilà que notre Khris a sorti la mallette et mis à contribution son salaire de 178 millions étalé sur cinq ans. C’est Marc Stein, du New York Times, qui nous relaye la nouvelle. Middleton devient actionnaire minoritaire du club de Brisbane, en Australie. De quoi filer un joli coup de main pour une équipe qui est à la cinquième position de cette Ligue qui comporte neuf équipes. Investir son argent est toujours un moment risqué, mais nul doute que Middleton a su fêter cela avec coupes de champagne et petits fours. D’ailleurs, cela s’est ressenti sur son match de la nuit parce que bon, avec 22% au shoot (6/27) et seulement 14 points inscrits face à Dallas, c’est forcément que l’on a joué un peu ballonné.

The Bucks' Khris Middleton will soon be named as a @BrisbaneBullets minority owner in the @NBL, sources say, to become the latest NBA star to move into the ownership ranks in Australia. Middleton joins a group led by longtime NBA guard Kevin Martin, Brisbane's majority owner. — Marc Stein (@TheSteinLine) April 9, 2021

Khris Middleton n’est pas le premier à sauter le pas et investir dans un club océanien. Il va par ailleurs rejoindre Thaddeus Young, déjà investisseur chez les Brisbane Bullets ou encore l’actionnaire majoritaire Kevin Martin, qui a passé douze saisons sur les parquets NBA de 2004 à 2016. D’autres équipes australiennes comptent également dans leurs rangs d’actionnaires des anciens joueurs NBA mais aussi des actifs. L’équipe de South East Melbourne possède par exemple du John Wall, du Dante Exum – joueur australien – ou encore Zach Randolph, Al Harrington et Josh Childress. Les New Zealand Breakers ont eux Victor Oladipo ainsi que le grand Shawn Marion, le tout chapeauté par Matt Walsh, ancien basketteur qui a évolué en Europe et rapidement passé par le Heat. En attendant, c’est vraiment chouette de voir les joueurs investir dans le développement d’équipes non américaines. On sait l’impact que cela peut avoir : plus de joueurs intéressés par le basket, développement des joueurs, meilleur encadrement. Ce ne serait donc pas étonnant de voir encore plus de joueurs venant d’Australie – une nation qui monte – venir faire quelques piges en NBA, pour le plus grand bonheur de Patty Mills ou Joe Ingles.

Khris est donc devenu actionnaire minoritaire d’une franchise australienne. Il ne manquerait plus que cette dernière gagne un titre avant Milwaukee pour que l’on puisse tous ensemble se moquer du Khrissou. En attendant, chapeau à lui pour aider au développement du basketball au-delà des États-Unis.