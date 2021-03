NBA Top 10 du jour : Luka Doncic est un génie, on le savait déjà mais on n’a pas d’autre choix que de le répéter

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Luka Doncic qui lâche du caviar à foison ainsi qu’un Jamal Murray clutch de chez clutch.

#10 : defense to offense, Jaylen Brown donne une petite leçon au rookie Tyrese Haliburton.

#9 : les caviars de Luka Doncic, on ne s’en lasse jamais.

#8 : Chuma Okeke qui fait la misère aux Nets avant de servir Aaron Gordon, tout va bien.

#7 : on reste dans le même match pour un alley-oop longue distance entre James Harden et Nicolas Claxton. Ça vaut que deux points mais c’est kiffant.

#6 : en parlant de passe longue distance, on a un spécialiste en la personne de Nikola Jokic, en mode quarterback.

#5 : pour son premier match post All-Star Break, John Wall régale la galerie (P.S., les Rockets ont encore perdu).

#4 : Ja Morant, quel magicien.

#3 : Fred VanVleet en mode… Derek Fisher. Voilà qui va rappeler de mauvais souvenirs aux Spurs.

#2 : quand Luka Doncic est sur un parquet, il s’amuse, tout simplement. On dirait un gamin dans la cour d’école.

#1 : Jamal Murray, ice in his veins !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.