Un Luka Doncic en 36/11/9 mène son équipe à la victoire contre les Spurs : même pas de triple-double, tout simplement honteux

Le derby texan entre les Spurs et les Mavericks est un rendez-vous immanquable et Luka Doncic a été, comme souvent, à la hauteur de l’événement. Le meneur slovène finit la rencontre avec 36 points, 11 assists et 9 rebonds et la victoire en prime, même si Dallas a failli nous lâcher un choke bien sale avant un 3-points de libérateur de Jalen Brunson .

Coucou les enfants, aujourd’hui on ouvre le livre “Les Records de Doncic” au chapitre 25, page 356, pour parler de la fois où Luka est devenu le premier joueur depuis 25 ans à réaliser à trois reprises un premier quart temps en 15-5-5 dans une saison. Oui, car au bout de 12 minutes de jeu ce vendredi soir face au voisin San Antonio, Luka Doncic cumulait déjà… 19 points, 5 rebonds et 6 passes, une ligne de stats tout à fait correcte pour n’importe quel joueur mais sur une rencontre toute entière. Encore une fois présent dans tous les compartiments du jeu, Doncic a été très bien épaulé par le reste de son cinq majeur : Porzingis (21 points), Tim Hardaway Jr. (21 points) et Jalen Brunson (16 points) ont ainsi tous été précieux. Rapidement devant en première mi-temps, Dallas va compter jusqu’à 18 points d’avance mais va se faire très peur en fin de match. Avec 11 points d’avance à quatre minutes du final countdown, on se dit que les hommes de Rick Carlisle se dirigent vers une fin de match tranquille. Mais les Mavericks ont ressorti des mauvaises habitudes de la saison dernière en enchaînant les erreurs et les trous d’airs défensifs. Les Spurs, très accrocheurs, vont alors revenir, en deux minutes, à deux petits points des Mavs, notamment grâce à un DeMar DeRozan qui va chercher les points sur la ligne des lancers mais qui manquera le plus important pour égaliser à 113 partout.

Le score de 113-112 restera figé pendant un petit moment et la délivrance viendra en deux temps pour les Mavs. D’abord par l’inévitable Luka Doncic qui, avec la planche, rentre un fadeaway bien technique pour faire passer Dallas à +3. Puis, après un échec de DMDR sur un jumpshot, à 20 secondes de la fin Jalen Brunson lâche le tir le plus important du match, un missile du parking sur une passe de Doncic juste avant le buzzer des 24 secondes : 118-112, match plié, Dallas win. San Antonio était proche du comeback mais échoue de peu, les vétérans DeRozan et LaMarcus Aldridge plantent 55 points à eux deux et ont porté les Spurs mais le réveil a été trop tardif. À noter que Dejounte Murray est rentré au vestiaire après une minute de jeu, touché à la cheville, Gregg Popovich ayant néanmoins été rassurant en déclarant après la rencontre que la blessure de Murray n’était pas très grave.

Avec cette victoire, Dallas retrouve un bilan positif tandis que les Spurs ont maintenant un bilan équilibré de huit victoires pour huit défaites. Des Mavs qui renfileront d’ailleurs les chaussures dès ce soir pour un nouveau derby texan avec la réception cette fois-ci des Houston Rockets.