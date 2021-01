NBA Top 5 : Donovan Mitchell joue au Twister avec Nickeil Alexander-Walker, âmes sensibles s’abstenir

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, qui se transforme aujourd’hui en… Top 5 avec notamment au menu un Donovan Mitchell qui maltraite le jeune Nickeil Alexander-Walker.

#5 : la connexion Anthony Davis – LeBron James, on sait qu’elle est redoutable. Mais cette fois-ci, c’est AD qui est à la passe et LeBron à la finition.

#4 : autre connexion qui fait des dégâts, celle entre Stephen Curry et Draymond Green. Passe dans le dos pour Steph, tir du parking pour Draymond.

#3 : Kentavious Caldwell-Pope pour la prière du parking, ficelle !

#2 : Donovan Mitchell fait danser Nickeil Alexander-Walker, avant de lâcher un caviar à son copain Derrick Favors.

#1 : en numéro un, un missile de LeBron James, qui savait très bien qu’il allait toucher sa cible.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.