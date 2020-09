Nike Kybrid S2 USA : le meilleur des Kyrie 4, 5 et 6 à la sauce cainri

Quand y’en a plus, y’en a encore, bis ! Vous l’aurez peut-être compris en défilant notre rubrique sneakers, personne n’est plus productif que Kyrie Irving dans l’industrie de la sneakers en ce moment. Et si vous commenciez à vous lasser un peu de ses sixièmes signature shoes, voici un tout nouvel hybride tout droit sorti des usines de Beaverton. Les Nike Kybrid S2 USA sont disponibles depuis aujourd’hui chez notre partenaire Basket4Ballers.

Tiens, tiens, on a déjà vu ça quelque part. Bien vu ! Pour la sortie de leur nouvelle hybride réunissant le meilleur des signature shoes d’Uncle Drew, les designers ont vu double pour laisser un peu le choix au sneakerheads. On retrouve évidemment les influences de la Nike Kyrie 6 grâce à ces deux yeux évocateurs sur le talon, mais également de la 5 avec ce couvre languette pointu ainsi que de la 4 avec cette semelle dentelée. Et après un coloris Fossil Stone, on part sur quelque chose de beaucoup plus coloré cette fois-ci ! Normal pour honorer la bannière étoilée même si les designers ne se sont pas contentés de dupliquer vulgairement le drapeau sur la pompe. Ainsi, le rouge, le blanc et le bleu sont évidemment bien présents sur la paire en reprenant des motifs divers et variés. Le plus marquant ? Cette sorte de fleur en effet tie-dye pour un effet un peu hippie. A l’arrière, le logo illuminati semble avoir été effacé mais le relief le rend tout de même bien présent alors que le Swoosh doré donne un résultat hyper clinquant à la paire. Ce ne sera certainement pas du goût de tout le monde mais ça aurait été parfait pour représenter Team USA aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tant pis, il faudra finalement attendre un an de plus et vous auriez tort d’attendre jusque-là pour porter cette jolie pièce de collection.

La fiche :

La grande-sœur : la Nike Kybrid S2 Fossil Stone, est-ce qu’on peut dire qu’elles sont jumelles comme elles sortent le même jour ?

la Nike Kybrid S2 Fossil Stone, est-ce qu’on peut dire qu’elles sont jumelles comme elles sortent le même jour ? On les imagine déjà à ses pieds : le prochain meneur titulaire de Team USA.

le prochain meneur titulaire de Team USA. L’occasion parfaite pour les porter : le 4 juillet, une date importante pour son coéquipiers Kevin Durant, notamment en 2016.

le 4 juillet, une date importante pour son coéquipiers Kevin Durant, notamment en 2016. On aime : les Kyrie font toujours un carton et cette version hybride ne devrait pas déroger à la règle.

les Kyrie font toujours un carton et cette version hybride ne devrait pas déroger à la règle. On aime moins : quitte à faire du tie-dye, on aimerait bien pouvoir le faire nous même pour avoir une pièce totalement unique à nos pieds.

Les Nike Kybrid S2 USA sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Attention, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde.

