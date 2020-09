L’intersaison des Bucks se précise : des certitudes, du mouvement, l’automne va être bien chaud dans le Wisconsin

Après un vol retour à Milwaukee qui a dû être bien silencieux, les Bucks ont commencé à se pencher sur les gros dossiers de l’intersaison. Qui reste ? Qui part ? Et une question plus globale : qu’est-ce qu’on fait pour franchir un cap en Playoffs ? Les Daims sont repartis de la bulle avec beaucoup de frustration, mais toute cette saison n’est pas à jeter pour autant.

Cette reprise à Disney World aura été pleine de rebondissements pour les Bucks. Un rendez-vous manqué en Playoffs contre le Heat, qui a suivi cette soirée historique du 26 août 2020, où ils ont provoqué un mouvement de grève générale au sein de la Ligue. Bref, il s’est passé beaucoup de choses pour les Daims, et tout ça laissera sans aucun doute des traces. Alors, maintenant, comment on fait pour rebondir et aller de l’avant ? Ehh bien, selon les informations de Shams Charania pour The Athletic, la première chose, c’est que Milwaukee devrait faire le choix de la continuité puisque Mike Budenholzer serait conservé en tant que head coach. Meilleur bilan de la Ligue en saison régulière, élu co-meilleur coach (avec Billy Donovan) par ses pairs, Coach Bud a tout cartonné cette saison… jusqu’aux Playoffs. C’est dommage, c’était LE moment où il fallait être le plus fort. Bouffé dans la bataille tactique par Erik Spoelstra, il a été énormément décrié pendant la série contre le Heat, mais il devrait donc revenir. Pas question pour l’instant de s’en séparer comme une vulgaire chaussette. Budenholzer devra cependant apprendre de cet épisode et revenir avec plus de ressources l’année prochaine s’il veut éviter la case pôle emploi.

Passons maintenant à l’effectif. Quels changements à prévoir ? Visiblement, Eric Bledsoe pourrait sauter. Auteur lui aussi d’une saison régulière aboutie mais encore une fois décevant en Playoffs, mini-LeBron n’a pas réussi à être la troisième star dont avaient besoin les Daims. Toujours d’après le Shams, il pourrait ainsi devenir un candidat pour un transfert. Boum, la phrase est lâchée, le meneur All-Defensive Second Team cette année pourrait servir de monnaie d’échange pour faire venir un playmaker avec du shoot à la mène, afin d’être plus complémentaire avec Giannis Antetokounmpo (poke Chris Paul). D’ailleurs, Giannis, parlons-en. Comme Bud, il a été au centre de beaucoup de débats sur sa capacité à être décisif en Playoffs, et les rumeurs autour de son avenir dans le Wisconsin vont devenir de plus en plus nombreuses. Mais il l’a dit et répété, il veut (pour l’instant) continuer à Milwaukee pour gagner avec son équipe d’origine, dans laquelle il est devenu un MVP. Sans surprise, les Bucks vont donc offrir au Greek Freak la supermax extension à l’ouverture de la prochaine Free Agency. Cependant, il serait assez surprenant qu’il la signe dès cet automne vu comment la saison s’est terminée.

Comme on peut le voir, ça s’active déjà en coulisse à Milwaukee. Si Giannis et Budenholzer vont rester au moins un an de plus, il devrait y avoir des changements au sein de l’effectif, à commencer par Eric Bledsoe. Par qui pourrait-il être remplacé ? Qui d’autre pourrait partir ? Il y a du boulot pour quelques mois dans les bureaux du front office.