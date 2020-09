Preview de la soirée NBA : pour les non-initiés, un Game 5 quand il y a 2-2… c’est quasiment un Game 7

Une journée de plus au boulot, une soirée de plus en Playoffs, et on avance de plus en plus vers ce qui se rapproche du gratin du gratin 2020. Ce soir ? Un Game 3 à l’Ouest qu’il ne faudra pas zapper en fin de programme mais avant ça, surtout, un Game 5 à l’Est qui pourrait décider en grande partie de la fin de ces Playoffs. Carrément ? Carrément.

On va faire les choses à l’envers pour une fois. En vous parlant pour commencer du… deuxième match au programme, celui qui accompagnera vos derniers bâillements et/ou vos derniers cafés de la nuit. Nuggets – Clippers, Game 3, l’heure pour les hommes de Doc Rivers de bomber le torse après un match 2 manqué dans les grandes largeurs. Deux problèmes majeurs pour Denver ? 1) Kawhi Leonard a raté son Game 2 et pas sûr qu’il soit le genre de mec à en louper deux de suite et 2) Nikola Jokic… est incertain pour ce soir en raison d’une douleur au poignet. Le genre de présence ou non qui conditionne évidemment le résultat de ce match alors deux choses à faire aujourd’hui si vous êtes fan des Nuggets : rafraîchir Rotoworld et prier très fort. L’heure du rendez-vous ? 3h du matin, l’heure parfaite pour faire des pompes après un taboulé oriental. On passe à la suite ?

Et quelle suite… Premier rendez-vous de la nuit donc, dès 0h30 avec les olives : Raptors – Celtics, Game 5, wow. Deux victoires inaugurales pour Boston, les questions, le champion dans la sauce, puis un Game 3 homérique à la fin hitchcockienne et une confirmation canadienne au Game 4, et nous voici donc à deux partout entre deux institutions ayant mis le beau basket tout en haut de leur to-do-list cette saison encore. Kemba Walker, Jayson Tatum et Jaylen Brown on fire, ensemble et/ou séparément, Kyle Lowry en patron et les soldats Siakam, Ibaka, VanVleet, Gasol, Anunoby en renfort, Brad Stevens et Nique Nurse qui se font la nick sur le banc ? Il ne manque finalement que des mascottes, quelques cheerladers et du public bien sûr pour que cette série être dans la catégorie des must-see. Le manque de public qui nous fait presque penser que sur une série en 45 matchs les deux équipes se retrouveraient à 22-22 lors d’un Game 45, mais peut-être ce soir… un léger avantage psychologique pour des Dinos revenus comme l’an passé face aux Bucks d’un débours de 0-2 et d’une situation gênante au Game 3.

Le momentum qui prend l’accent canadien mais des C’s qui veulent reprendre le lead, des Bucks en grand danger qui rabattent les cartes à l’Est et cinq All-Stars sur le terrain ? Difficile de faire meilleur teasing. La suite ? C’est ce soir, 0h30, vite vite vite parce qu’on est pressé.