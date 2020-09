NBA Top 5 du jour : une fois n’est pas coutume, la parole est à la défense

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Changement de délire ce matin, avec la part belle faite à trois grosses actions défensives. Bizarrement pas de Giannis Antetokounmpo sur Jimmy Butler, mais plutôt… Jimmy Butler du coup, une fois de plus au four et au moulin, accompagné cette nuit dans le Top 5 de Robert Bobby Bébert Covington et de James Clutch DPOY Harden, qui prouvent que c’est encore la défense qui fait gagner des matchs. Mention honorable tout de même à Bam Adebayo qui est désormais le père adoptif de Donte DiVincenzo, alors que le MVP des Bucks a lâché une belle passe mais pas sûr que ce soit sa priorité au réveil.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle, too COVID.