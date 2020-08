NBA Top 10 du jour : quand Lonzo Ball envoie Zion Williamson dans les étoiles, vaut mieux pas être dans le chemin

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Même si Zion Williamson a choisi l’inscription « Peace » sur son maillot, il ne fait pas de cadeau une fois sur le parquet. Le jeune phénomène des Pelicans squatte la première place du Top 10 grâce à son alley-oop en haute altitude face aux Grizzlies. Caviar de Lonzo Ball depuis l’autre moitié de terrain, finition féroce de Zion, tout ça avec le pauvre Anthony Tolliver au milieu. Sur les autres marches du podium, on retrouve également du LeBron James en mode chasedown (un classique), ainsi que du Ben Simmons, qui régale avec ses passes aveugles.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 19h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.