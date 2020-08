2 300 tirs marqués depuis le parking pour James Harden : le Barbu divise les fans, mais le Barbu n’en finit plus de planter

La nuit a été belle pour les Rockets et James Harden. Entre la victoire au finish contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo et le 2 300è panier à 3-points pour le Barbu, il y a de quoi faire la fête à Houston. Harden entre dans la cour des plus grands, c’est le moment de rendre à César ce qui lui appartient.

C’était une nuit comme les autres dans la bulle NBA. Les Kings se plantent, Luka Doncic tourne en 40-8-11 mais Dallas foire en fin de match, bref, rien de nouveau chez Mickey, a priori. Sauf que dans tout ça, il y a un homme qui a inscrit son 2 300è shoot du parking en carrière et qui commence à rentrer dans des discussions très sérieuses quand on parle de shooteurs. Malgré un « petit » match, parce que oui, 24 points, 7 rebonds, 7 passes et 6 interceptions, c’est un match qui fait baisser les moyennes d’El Barbudo, Ramesse est rentré un peu plus dans l’histoire de la balle orange avec ce cap symbolique de 2 300 3-points inscrits (2 302 en tout), félicitations Monsieur. Pour vous donner une image, seuls quatre autres joueurs l’ont fait avant lui, Kyle Korver, Stephen Curry, Reggie Miller et Ray Allen. Autant dire qu’on est sur du client très sérieux quand il s’agit d’envoyer les olives depuis la buvette.

Alors c’est vrai, on voit déjà les mauvaises langues arriver, il y a eu des matchs crados, il y a eu du 1/17, il y a eu du 3/12 encore cette nuit, mais les chiffres sont là (et 36,3% de réussite en carrière, c’est correct hein). Le Barbu empile et rempile les 3-points à la pelle et fait partie du Top 5 des meilleurs marqueurs all-time derrière la ligne, c’est pas mal pour un joueur « surcoté » qui score grâce aux lancers, nan ? De plus, s’il continue sur sa lancée, il va commencer à concurrencer Curry pour voir qui surpassera Ray Ray et ses 2 973 tirs primés le premier, on a déjà hâte. En même temps, vu l’évolution du jeu en NBA et l’avènement du jeu à 3-points, si dans dix ans Drew Eubanks est dans le Top 10 des meilleurs shooteurs, on ne sera même pas étonné. Allez, prochain objectif pour Harden : aller chercher Kyle Korver (2 440 tirs primés après le match de cette nuit) devant lui au classement (et faudra penser à aller chercher une bague, aussi).

James Harden a passé la barre des 2 300 shoots du parking en carrière. Sacré accomplissement pour El Barbudo, qui à seulement 30 ans rentre dans un club très sélectif réservé aux tireurs d’élite. Il a franchi un cap à 3-points, maintenant il faut franchir un cap en Playoffs.

Source texte : Twitter / NBA