Jordan Why Not? Zer0.3 Black Cement : Russell Westbrook éléphantise ses signature shoes

Sur les parquets comme dans la vie, Russell Westbrook est inarrêtable et ce n’est pas un virus à couronne qui va l’empêcher de sortir ses nouvelles pompes en temps et en heure. Voici donc les Jordan Why Not? Zer0.3 Black Cement qui sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Coloris iconique des Air Jordan dévoilé pour la première fois en 1987-88 avec les Air Jordan 3 correspondant au premier modèle designé par Tinker Hatfield, le Black Cement est devenu un incontournable de la marque au fil des années. Cette fois, c’est le MVP 2017 qui se permet une éléphantisation de ses signature shoes avec tous les autres détails qui vont bien. Le meneur des Rockets aurait tort de ne pas en profiter étant donné qu’il est l’un des rares joueurs sous contrat avec AJ à disposer d’une paire de sneakers à son nom. Le résultat est exactement comme on pouvait se l’imaginer, mêlant des couleurs connotées old-school avec des technologies bien modernes qui puissent s’adapter au style de jeu musclé du Marsupilami avec notamment un strap sur le devant qui est censé éviter les explosions à l’atterrissage comme l’avait vécu Zion l’année dernière sur les parquets universitaires.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3 Retro OG Black Cement, modèle emblématique de chez Jordan Brand.

les Air Jordan 3 Retro OG Black Cement, modèle emblématique de chez Jordan Brand. On les imagine déjà à ses pieds : Russell Westbrook en train d’initier ses enfants au basket sur son playground personnel.

Russell Westbrook en train d’initier ses enfants au basket sur son playground personnel. L’occasion parfaite pour les porter : devant « The Last Dance ».

devant « The Last Dance ». On aime : un coloris qui ne se périmera jamais, autant le recycler sur des nouvelles paires.

un coloris qui ne se périmera jamais, autant le recycler sur des nouvelles paires. On aime moins : on a beau chercher, difficile de trouver un véritable défaut à ce petit bijou.

Les Jordan Why Not? Zer0.3 Black Cement sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. Pour des Jojo, on a déjà vu bien pire.

Source : Jordan Brand