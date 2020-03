NBA Top 10 du jour : Rudy Gobert donne le tournis à Daniel Theis mais à part ça « il ne sait que défendre »…

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? Le NBA Top 10, c’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 26 février

1974 : le Jazz de la Nouvelle-Orléans devient la 18ème franchise NBA.

1995 : Dominique est le neuvième joueur à atteindre le plateau des 25 000 points en carrière.

1996 : Magic Johnson devient le deuxième joueur à dépasser les 10 000 caviars en carrière, et on parle pas de petits œufs de poisson.

2001 : les Suns retirent le maillot numéro 7 de Kevin Johnson pour l’éternité.

2017 : Russell Westbrook atteint son career-high de 58 points dans une défaite contre les Blazers. Décidément, y’a un truc avec Portland.

2017 : la même nuit, Dirk n’est que le sixième joueur de l’histoire à pouvoir s’asseoir à une table et dire « J’ai mis 30 000 points en NBA ».

Ils sont nés un 26 février

1943 : Lester Selvage

1947 : Oliver Taylor

1991 : Ian Clark

1994 : Jake Layman

1995 : Devin Robinson

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Félicité et des Perpétue. Sûrement le fils caché de James Dolan qui lui demande de laisser les Knicks dans une situation compliquée pour honorer son prénom et perpétuer la tradition.