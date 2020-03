Chasson Randle et Jordan McRae continuent leur tour du monde, direction Golden State et Phoenix : plus nomade que ça ? C’est Dora

On y est, ce sont les derniers instants pour acquérir des mecs libres de tout contrat. Si chaque contender voudra flairer la bonne affaire pour renforcer son effectif, c’est l’occasion aussi pour les derniers de la classe de tester deux ou trois types en vue de la saison prochaine. Parmi les formations ne visant plus grand chose ou presque, les Suns de Phoenix ont décidé de miser sur Jordan McRae, tandis que les Golden State Warriors vont mettre à l’essai Chasson Randle. Ça sent plus la G League que la NBA ces conneries.

Les deux anciens camarades de classe de Washington repartent donc – encore – en voyage scolaire selon ESPN. Après son crochet du côté du Colorado qui lui a quand même laissé le temps de visiter le Pepsi Center, Jordan McRae retourne sur les terres de ses premiers exploits. Débutant sa carrière à Phoenix, le scoreur s’était fait la belle au bout de sept matchs pour s’engager dans un long tour des USA. Après un road-trip Phoenix, Cleveland, Washington, Denver… et aucune intégration réussie, Jordan éprouvait le besoin de retourner dans le désert de l’Arizona pour prendre quelques coups de soleil. Quant à Chasson Randle, il avait choisi de s’exiler à l’autre bout de la planète pour voir si le parquet était plus clean ailleurs. Effectuant des courts passages à Philly, New York et Washington, le meneur décida alors de visiter le pays de Yao Ming et de jouer sous les couleurs du Tianjin Golden Lions. Scorant 24 points de moyenne, Chasson faisait office de légende vivante en Asie mais le Coronavirus a mis fin à sa belle aventure chinoise puisque la Ligue locale a suspendu le championnat en attendant le dénouement de ce problème sanitaire.

Un peu plus sûr de son fait avec cette expérience, Chasson souhaitait revenir au bercail pour prouver qu’il était bien le Randle alpha en NBA, et ce sont donc les Warriors qui lui offrent cette chance sous la forme d’un contrat de 10 jours. Et ce sera un dégueulasse véritable combat de chefs entre lui, Mychal Mulder, Juan Toscano-Anderson et compagnie pour savoir lequel de ces gars aura le bonheur d’évoluer aux côtés de Steph Curry dans les prochaines semaines voire la saison prochaine. Randle aura en tout cas tout le loisir de s’exprimer grâce à cette fin d’exercice en roue libre du côté de la Baie en plus des absences pour blessure de Ky Bowman et Jordan Poole à la mène. De son côté, Jordan McRae tentera de retrouver son niveau lors de son passage à la Maison Blanche en début d’année, qui lui permettait d’afficher une moyenne de 12,8 points en sortie de banc. Pas une bonne nouvelle pour notre Élie Okobo national qui voit l’arrivée d’un combo guard supplémentaire, en esperant que ces mouvements en appellent d’autres. On continue donc de prier pour que les news au sujet de J.R. Smith, Dion Waiters ou Lance Stephenson reprenant du service tombent et en attendant, on surveille l’arrivée prochaine des joueurs du calibre de Randle et McRae, les biens nommés Joseph Castolo, Mathieu Ximelez, Alban Ivarov et Jean-Michel Espimas.

Deux nouvelles villes visitées pour nos deux amis McRae et Randle. Si ça continue comme ça, les deux pourront postuler sans aucun souci à un poste de guide touristique une fois leurs carrières tours du monde effectués, et c’est déjà pas mal.

Source texte : ESPN