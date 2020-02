Qualifications EuroBasket 2021, Épisodes 1 et 2 : l’Équipe de France a fait le taf à moitié, mais ça suffira pour cette fois

L’Equipe de France peut souffler, elle a en partie rempli son objectif du mois de février, à savoir gratter une victoire pour se mettre bien en vue de la qualif pour l’Euro 2021. L’Allemagne, le Monténégro et la Grande-Bretagne, voici le plateau offert aux hommes de Vincent Collet, et si la défaite face à l’Allemagne lors du Day 1 était évitable, l’essentiel est sauf puisque les Bleus ne sont pas dans le rouge, puisque les Bleus ne sont donc pas violets, test réalisé à l’instant avec de la gouache.

Une défaite donc face à des Teutons appliqués, une victoire face à un Monténégro dépassé, et voilà nos Bleus plutôt bien lancés vers leur objectif de 2021. On connait le danger de ces fenêtres internationales qui font la part belle à la présence de Justin Granlou ou Thibault Cabouret dans le roster des Bleus, mais pa ni pwoblem, ceux qui viennent le méritent, donnent tout pour le maillot, et c’est bien là l’essentiel. Les heureux gagnants de la loterie 2020 ? Guerschon Yabusele, Isaia Cordinier, Mustapha Fall, Hugo Invernizzi ou encore Amath M’Baye, seul représentant de l’équipe qui avait, on le rappelle (à Kurt Helin) dominé les Américains en septembre dernier. Pour ce regroupement hivernal la FFBB nous fait en tout cas don de sa désormais traditionnelle web-série, histoire de se plonger dans le quotidien du groupe France et connaître par la même occasion des mecs que l’on a moins l’habitude de voir. Ca commence avec une défaite, ça finit avec un peu plus de sourires, et on donne rendez-vous à tous ces guerriers pour la prochaine campagne en… novembre prochain, le temps de se concentrer maintenant sur un autre genre d’objectif, un peu plus olympique celui-là.

Allez, silence, moteur, ça tourne.

Épisode 1 :

Épisode 2 :