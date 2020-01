Stephen Curry vise un retour le 1er mars : mollo sur les victoires, il ne faudrait pas ruiner les efforts des copains

Lorsqu’un géant roux vous tombe dessus, ça fait mal. Stephen Curry pourra en témoigner et vous dire que ça peut vous péter la main. Plutôt pas cool comme expérience… Toutefois, le meneur voit la fin de son calvaire arriver et se donne même un objectif comme date de retour. Tout San Francisco est en transe à la lecture de ces lignes. La dernière fois c’était lors des plus belles heures du mouvement hippie.

C’est LA question qui ne quitte jamais la tête des fans des Golden State Warriors. Cette question les suit dans toutes les pensées, ils en font même tantôt des cauchemars, tantôt des rêves : mais quand est-ce que va revenir Steph Curry ? Est-ce qu’il rejouera cette saison ? Un début de réponse commence à se dessiner. Le Splash Bro s’est donné pour objectif de revenir pour le 1er mars selon The Athletic, et ce pour le plus grand plaisir de la Dub Nation. On entend déjà un ouf de soulagement qui résonne dans toute une partie de la Californie. On attend donc le sniper de la baie de San Francisco d’ici cinq semaines dans le meilleur des cas. N’oublions pas que le joueur doit encore être réévalué dans les prochaines semaines. Il n’y a encore rien sûr. Ainsi, même si les victoires ne sont pas vraiment un objectif cette saison pour les Warriors, voire pas du tout, il faut bien que Steph se montre un petit peu s’il veut passer une partie de son été du côté du Japon. Après le revers de Team USA face à nos Bleus lors du Mondial en septembre dernier, les stars comptent bien revenir pour taper le reste de la planète aux Jeux Olympiques.

Mais attention, les Warriors sont maintenant locataires de la dernière place de l’Ouest depuis un petit moment. De nombreux efforts sont mis en oeuvre pour la conserver et ils se démènent pour occuper à plein temps la dernière place de la NBA. Toutefois, la compétition est rude et il y a une forte concurrence (surtout à l’Est). Il faut bien se rendre compte que les Dubs sont à cinq victoires des Wolves et des Kings. Ils en sont même à six des Pels, ce n’est pas un exploit à sous-estimer. Ils dominent donc de la tête et des épaules l’Ouest. Cependant, le retour de Chef Curry ne devra pas les éloigner de leur objectif de la saison. Ses coéquipiers ont donné corps et âmes pour aller chercher une bonne place à la Lottery et gâcher tous ces efforts serait un gros manque de respect de la part du futur Hall of Famer. Il devra donc se mêler au collectif pour atteindre ce but. Il est important de rappeler que sur les quatre matchs que le Baby Face Killer a joué, il n’en a remporté qu’un. Steph devra alors reprendre où il s’était arrêté : avec une défaite.

Puis, si Steph Curry veut mettre des pions tout en perdant, il peut demander des conseils à Bradley Beal et Scott Brooks, leur méthode est quasiment infaillible. C’est sympa à regarder, c’est très simple et le taux d’efficacité est bon ! Vraiment, tout le monde applaudit. D’ailleurs ce serait face à eux qu’il reprendrait le 1er mars. Parfait pour demander des astuces en direct.

