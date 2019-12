Les Clippers suivent Thaddeus Young : c’est vrai que le roster est médiocre pour l’instant

La trade deadline commence à pointer le bout de son nez et les rumeurs vont commencer à aller bon train dans les couloirs de la NBA. Les pires équipes de la Ligue risquent de lâcher des joueurs tout à fait honnêtes qui en ont assez de perdre pour pouvoir sortir le tank du garage et celles qui veulent faire les Playoffs vont vouloir se battre pour les récupérer. C’est notamment le cas des Clippers qui se sont déjà positionnés pour accueillir Thaddeus Young au cas où Chicago souhaiterait s’en débarrasser.

En parvenant à ramener Kawhi Leonard et Paul George pendant la dernière Free Agency, la deuxième franchise de Los Angeles a probablement réalisé le coup de l’été mais on n’est jamais trop blindé pour survivre dans le ghetto de la Conférence Ouest. Les Clippers ont donc commencé à observer tranquillement le marché pour voir ce qui pourrait leur apporter un petit plus en Playoffs. Ils chinent notamment un guard qui pourrait contribuer en postseason, pareil s’il y a un intérieur qui s’est égaré dans le coin. D’ailleurs, les Angelinos suivraient la situation de l’actuel joueur des Bulls, Thaddeus Young. L’année dernière à Indianapolis, Forever Young tournait à 12,6 points, 6,5 rebonds en un peu plus de 30 minutes de moyenne sur les 81 matchs joués de régulière. Une contribution honnête pour un joueur qui a atteint les 31 piges et ce dernier pourrait apporter immédiatement dans une nouvelle équipe en recherche de qualités athlétiques, d’expérience et d’un peu de dureté en défense. Comme si les Clippers en avaient besoin de plus…

Cependant, pour récupérer un joueur sérieux, la franchise de L.A. devra aussi lâcher quelque chose. Et celui qui sera le plus à même de s’en aller est Maurice Harkless. Effectivement, ces petits ajustements de trade deadline ont un prix. Cela tombe bien, Young et Harkless ont des contrats similaires. A une petite précision près. Le premier aura encore deux ans de contrat à la fin de la saison alors que le second sera free-agent en juillet. L’équipe de PG-13 et du Klaw doit-elle prendre le risque de récupérer un joueur vieillissant avec encore plusieurs années de contrat ? Ce sera synonyme d’une production en déclin, des risques de blessure accrus et de complications pour le transférer de nouveau alors que Moe Harkless est un role player qui peut tout à fait faire le taff en Playoffs. Il défend lui aussi très bien et est capable de mettre des puntos du parking même s’il n’apporte pas autant de taille. Surtout il ne sera pas un boulet dans le salary cap pour la prochaine Free Agency ou globalement pour les périodes de transferts. Et s’il se sent bien en Californie il pourrait même lâcher un peu d’argent pour re-signer. Alors que faire ?

Ce sont les dilemmes qu’ont les équipes au top qui veulent s’ajuster à l’approche de la trade deadline. Les Clippers doivent-ils tenter le coup de récupérer Thaddeus Young quitte à laisser Moe Harkless ? Nous aurons la réponse d’ici le 6 février prochain.

Source texte : L.A. Times