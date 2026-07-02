Jaylen Brown transféré à Philadelphie : on react à chaud ! Apéro TrashTalk

C’est quoi ce transfert de fou malade ? C’est quoi cette Free Agency de folie ?! Jaylen Brown et les Celtics, c’est désormais de l’histoire ancienne. L’ailier MVP des Finales 2024 a été transféré à Philadelphie contre Paul George et des picks de Draft, un trade qui a fait l’effet d’une bombe sur la planète NBA. Pourquoi maintenant ? Et cette contrepartie ? Les Sixers contenders ? Apéro spécial : faut qu’on en parle !

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