Sortez les costumes trois pièces, mettez le champagne au frais. Ce que vous vivez, vous, fans des Kings, vous ne l’avez peut-être… jamais vécu dans votre vie de fan, et pourtant on ne parle pas d’une dinguerie non plus. Mais ces Kings-là, définitivement, sont eux complètement dingues.

Une victoire de plus cette nuit, à Brooklyn, 24h après l’avoir emporté à Chicago grâce à un – énième – game winner de De’Aaron Fox. Résultat des courses ? Les Kings confirment leur… deuxième place à l’Ouest derrière Denver et, surtout, valident ce matin un bilan de 42 victoires et 27 défaites. 42 victoires, ce qui signifie que le bilan final de Sacramento sera positif, et ce pour la première fois depuis… 2006 !

Mesdames et messieurs, les Sacramento Kings ont officiellement remporté leur 42ème match de la saison. Ils seront donc assurés de finir la saison avec un bilan positif. C’est la 1ère fois que les Kings ont un bilan positif DEPUIS 2006. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2023



17 ans. 204 mois. 6 130 jours environ. On en est où ? On en est donc à un point où les fans de la franchise eux-mêmes n’ont jamais connu ce bonheur et, ça, c’est quand même assez incroyable.

Cette équipe, les amis. Cette équipe. C’est trop les émotions. J’avais pas connu une saison avec un bilan positif depuis que je suis fan de cette franchise. Putain de merde. Quel plaisir 😭💜 — Kings France (@KingsFrance_fr) March 17, 2023



La dernière fois que les Kings ont gagné plus de 42 matchs dans une saison ? Victor Wembanyama avait 3 ans, Zinedine Zidane n’avait pas encore emplâtré Marco Materrazzi et la France s’enjaillait au son de la boulette de Diam’s. Une autre époque, presque un autre siècle, quasiment une autre ère, un autre millénaire. Désormais ? Treize matchs à jouer pour aller chercher le Top 2 de l’Ouest, et des Playoffs qui s’annoncent quoiqu’il arrive exceptionnels à Sac-Town. Car cette saison 2022-23 est déjà une réussite, et quelque chose nous dit qu’avril nous promet encore de belles surprises.