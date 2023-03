Disputant cette nuit son deuxième match avec sa nouvelle équipe des Suns, Kevin Durant en a profité pour continuer son ascension dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs de l’histoire. Il est désormais 13e !

Désolé Oscar Robertson, mais il va falloir laisser ta place.

Auteur de 20 points sur le parquet des Bulls vendredi soir, KD a dépassé The Big O dans le classement des meilleurs scoreurs all-time, et se retrouve donc 13e avec un total de 26 727 points inscrits en carrière.

KD rises up for the middy to pass Oscar Robertson for 13th on the all-time scoring list! Watch live on the NBA App

📺: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/bZGi2WhHR1 — NBA (@NBA) March 4, 2023

Kevin Durant a désormais Hakeem Olajuwon dans le viseur, The Dream ne possédant que 219 points d’avance sur KD. Autant dire que ce n’est qu’une question de temps avant que Durant ne passe 12e.

Et quand on regarde de plus près le classement, on se rend compte que la superstar des Suns n’est qu’à 1 869 points de la huitième place occupée par Shaquille O’Neal. Olajuwon, Elvin Hayes, Moses Malone, Carmelo Anthony et Shaq devraient tous reculer d’un rang d’ici à la fin de la saison prochaine, à condition bien entendu que KD évite la case infirmerie…

