Le Skirvin Hilton d’OKC, l’hôtel hanté qui terrorise les joueurs NBA

Quel est le point commun entre Scooby-Doo et la NBA ? À première vue rien mais la réponse se trouve sûrement dans l’énigme entourant le Skirvin Hilton d’Oklahoma City, un hôtel réputé pour être… hanté.

Petit retour en enfance avec une histoire digne de Casper, le gentil fantôme qui a accompagné la jeunesse de beaucoup de nos lecteurs. Le point de départ de ce récit c’est le Skirvin Hilton d’Oklahoma City. Fondé en 1911 par le millionnaire William Balser Skirvin, qui lui a donné son nom, l’établissement n’a à priori rien de spécial. Il s’agit tout simplement d’un hôtel de luxe comme on en trouve aux quatre coins des Etats-Unis. Enfin… c’est ce qu’on croit au premier abord.

L’hôtel est en effet lié à une ancienne légende locale. Selon cette dernière, le propriétaire, Mr Skirvin, aurait eu un enfant avec une femme de chambre alors qu’il était déjà marié et père de famille. Afin d’éviter le scandale, il aurait enfermé sa maitresse, prénommée “Effie” (du moins c’est ainsi que l’histoire l’appelle) au dixième étage de son hôtel, loin des regards indiscrets. Après la naissance de son enfant, la malheureuse aurait alors sauté par la fenêtre avec son bébé dans ses bras, mettant fin à leurs vies.

Évidemment l’histoire est macabre, mais elle n’a surtout… aucune base historique. Aucune trace d’une Effie dans les noms des employés, aucun rapport de police parlant d’un suicide d’une femme et de son enfant. Bref, une fable pour effrayer les enfants, sur le papier. Petit problème : le nombre de témoignages de clients qui affirment entendre des cris de bébé, voir une femme nue dans leur douche ou encore sentir des présences lorsqu’ils résident au fameux hôtel. Pour certains, comme le regretté Craig Sager, on le prend plutôt avec humour, mais tout le monde ne goutte pas aux histoires de fantôme.

Nous voilà dans le monde du surnaturel et c’est à ce moment-là que nous faisons la transition vers nos copains de la balle orange. Qui dit déplacement à OKC pour jouer le Thunder dit lieu d’hébergement pour l’équipe visiteuse et un hôtel quatre étoiles est une bonne adresse pour accueillir des joueurs NBA. Sauf quand il s’agit du Skirvin bien sûr.

En 2010, les Knicks sont en déplacement dans l’Oklahoma et Eddy Curry, le pivot de l’équipe, est le seul joueur du roster à se retrouver au dixième étage de l’hôtel. Le fameux étage hanté. Totalement terrorisé, le Big Man va alors venir se réfugier dans la chambre de… Nate Robinson. On rappelle qu’on parle d’un garçon qui fait 2m13 et grosso modo 130 kilos. Son coéquipier Jared Jeffries est lui aussi pris de terreur. La légende d’Effie le fantôme vient de récupérer deux nouveaux croyants et de nombreux autres vont suivre.

Le Hall of Famer et désormais commentateur Reggie Miller, le journaliste Bill Simmons, Taj Gibson et Derrick Rose avec les Bulls, Wesley Johnson avec les Clippers, Justise Winslow de passage avec le Heat en 2016, les histoires se multiplient. Une porte qui se ferme toute seule, une baignoire remplie mystérieusement, une bouteille d’eau qui n’est pas là où elle devrait être, des bruits bizarres pendant la nuit, autant d’expériences qui ont aidé à donner de l’ampleur au mythe parmi les joueurs NBA.

Certains y croyaient tellement qu’ils préféraient carrément prendre une chambre ailleurs, en laissant le reste de l’équipe au Skirvin. Ce fut le cas de Lou Williams en 2015 avec les Lakers.

Lou Williams, not wanting to mess w/Effie, the ghost rumored to haunt an OKC hotel, checked himself into a different hotel last night. 👻👻👻 — Mike Trudell (@LakersReporter) December 19, 2015

En 2019, Tim Hardaway Jr., le joueur des Mavs, s’était confié dans un long texte pour The Player Tribune sur l’expérience qu’il avait lui-même vécu sur place. Allongé sur son lit, il avait entendu des bruits de pas de plus en forts devant la porte de sa chambre et des voix dans ses murs. Au moment d’aller ouvrir la porte pour comprendre qui faisait tout ce tapage, il était alors tombé sur… un couloir totalement vide.

“J’ai vécu quelque chose cette nuit-là et, à ce jour, je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé.” – Tim Hardaway Jr.

Ectoplasme ou non, cette histoire marque les membres de la Ligue, et certains ne se cachent pas sur le fait qu’ils refuseront de loger sur place en cas de match à OKC. Lieu de terreur pour les uns donc mais aussi inspiration artistique pour d’autres. Car oui, il a été annoncé en 2019 qu’un film serait réalisé sur le fameux hôtel hanté. Aux manettes du projet ? Un certain Kyrie Irving ! Déjà connu du monde d’Hollywood grâce au film Uncle Drew, le meneur a annoncé son intention de jouer dans ce nouveau film, dont il sera aussi le producteur. Un projet pas si farfelu car le nouvel acolyte de Luka Doncic a lui-même connu quelques mésaventures au Skirvin Hôtel en 2016 lorsqu’il avait eu la mauvaise surprise de trouver… des punaises dans son lit. Pour le moment aucune date n’a été annoncé pour la sortie du film mais vu le nombre d’histoires sur le lieu, Kyrie et ses copains ne devraient pas manquer d’idées.

Le Skirvin Hôtel d’OKC, hanté ou simple superstition ? Que ceux qui ont trop de certitudes prennent une chambre au dixième étage avant de répondre.

Source texte : The Player Tribune