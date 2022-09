Comment mieux démarrer cette journée qu’avec un peu de miel ? Passes dans le dos, passes aveugles, passes avec rebond, Tyrese Haliburton a absolument tout le package du passeur complet. Donneur de caviars en chef depuis son arrivée dans l’Indiana, le meneur se paye régulièrement une place de choix dans le top 10. Allez, comme la NBA revient bientôt et qu’elle nous manque quand même très fort, retour en images sur les meilleures assists de Ty sous le maillot des Pacers.

Débarqué dans l’Indiana dans le gros trade autour de Domantas Sabonis, Tyrese Haliburton ne s’attendait pourtant pas à quitter Sacramento de si tôt. Annoncé comme un intouchable et parmi les futures visages des Kings, le meneur s’est toutefois retrouvé inclut dans un package comprenant entre autres Buddy Hield et Tristan Thompson, le tout à seulement quelques heures de la dernière trade deadline. Forcément, la pilule a eu un peu de mal a être digérée, mais Ty s’est vite vengé sur les parquets en livrant une saison franchement sympa chez les fermiers. Bilan des courses, un exercice 2021-22 à 17 pions de moyenne, quasiment 10 passes, 4 rebonds et 2 interceptions en 26 matchs joués sous le maillot des Pacers, mais surtout des highlights à ne plus savoir quoi en faire. Général en chef de l’attaque d’Indiana, Haliburton ne cesse d’impressionner par sa vision de jeu et sa qualité de passe largement au-dessus de la moyenne. C’est bien simple, le mec a à peu près déjà tout le bagage d’un passeur élite. Que ce soit à une ou à deux mains, le meneur nourrit les copains à la perfection, et presque toujours dans le bon timing. Sacrément pratique quand on veut mettre plus facilement la balle dans le panier, vous en conviendrez. Alors qu’il tournait à 8,2 passes décisives par match la saison dernière (en cumulant les stats de son passage à Sacramento et celles de celui à Indiana), faisant de lui le huitième meilleur passeur de la Ligue en moyenne, Haliburton peut désormais viser encore plus haut. A priori et même si rien n’est jamais sûr en NBA, le guard devrait continuer avec les Pacers la saison prochaine. De quoi s’assurer une certaine stabilité, afin de ne pourquoi pas, rentrer dans le top 3 des meilleurs passeurs de la Ligue dès cette année ?

Désormais porteur de balle en chef d’une attaque en NBA, Tyrese Haliburton a toutes les cartes en main pour exploser. Allez Ty, on compte sur toi pour nous offrir encore plus de highlights cette année, tout en gagnant quelques matchs quand même, hein.