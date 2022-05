On réattaque ce soir avec la suite des Game 3 des demi-finales de Conférence, et Celtics comme Grizzlies ont perdu l’avantage du terrain. On déménage donc à Milwaukee et San Francisco, en priant fort pour que cette soirée ne rime pas avec blowout.

# LE PROGRAMME DU MARDI 3 MAI

21h30 : Bucks – Celtics (1-1, en direct sur BeIN Sports 4)

: Bucks – Celtics (1-1, en direct sur BeIN Sports 4) 2h30 : Warriors – Grizzlies (1-1, en direct sur BeIN Sports 1)

On ne va pas se mentir, ces deux séries sont globalement les plus scrutées/attendues. Sixers et Mavericks ont réagi, mais le spectacle proposé n’atteint même pas le nombril de Bucks – Celtics et Warriors – Grizzlies. La troupe de Mike Budenholzer a récupéré l’avantage du terrain à Boston mais reste sur un sacré blowout. Les Celtics ont effectivement sorti les biscotos et prouvé que la taule du Game 1 n’était qu’une erreur dans la matrice. Et pour cause, la paire Jayson Tatum – Jaylen Brown a envoyé 59 points sur des Daims toujours orphelins de Khris Middleton. Dans cette configuration, même avec la meilleure version de Giannis Antetokounmpo, la profondeur de l’effectif dirigé par Ime Udoka noie n’importe lequel de ses adversaires. Un peu comme les Warriors lorsque les Splash Brothers performent à l’unisson. Le problème, c’est que Klay Thompson met tout le monde mal à l’aise depuis le début de la série. Il défend bien sur Desmond Bane hein, mais ce 11/38 au tir sur les deux premiers matchs de la série, laisse ses fans perplexes. Sans Gary Payton II – out pour au moins un mois – les Dubs vont devoir trouver un gladiateur à missionner sur Ja Morant, pas à l’abri de nous recaler une performance dans la quarantaine d’unités. Il faut que ça pousse jusqu’au Game 7.

Deux énormes matchs une fois de plus, et sans doute des réponses demain matin quant à l’évolution – ou non – du rapport de force dans ces deux séries. Rendez-vous dès 21h30 !