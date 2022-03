Le mois de février 2022 vu par Twitter : on a bien réfléchi, et on pense que Zach LaVine et Aaron Gordon manquent au Slam Dunk Contest

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de février.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Pas appelé pour le Rising Stars Challenge, Onyeka Okongwu rompiche fort.

🥱🥱🥱 — Onyeka Okongwu (@BigO21_) February 2, 2022

# Ces Suns sont effectivement de grands malades.

Can we please talk about this more https://t.co/pDmKAyXMwK — JJ Redick (@jj_redick) February 9, 2022

« Les Suns ont un bilan de 22-3 dans les matchs serrés. Dans ces moments là, Devin Booker shoote à 67,7% et Chris Paul à 57,1%. »

« Peut-on en parler un peu plus ? »

# Tout le monde connait l’appétence de PJ Tucker pour les sneakers rares, Carmelo Anthony aussi, et ne veut pas de mauvaise surprise dans son dressing.

If I go home and these are missing from my closet… https://t.co/LjJKse19cF — Carmelo Anthony (@carmeloanthony) February 10, 2022

« PJ Tucker choque encore dans le monde de la sneakers, avec une paire de Melo très rare. Dites à Melo qu’on a besoin de réponses. »

« Si je rentre chez moi et qu’elles ne sont plus dans mon placard… »

# On en a déjà parlé dans la dernière édition du TrashTalk Award, mais c’est toujours bon de se souvenir de cette tronche de Ja Morant.

# Jayson Tatum avait beau éventrer les Hawks, c’était le cadet des soucis de son môme qui tapait ses plus grandes parties de Candy Crush.

🤣🤦🏽‍♂️ be ya own kids https://t.co/DL8DYTfQ4K — Jayson Tatum (@jaytatum0) February 13, 2022

« Jayson Tatum fait du sale et Deuce s’en fiche complètement, il est trop à fond dans son jeu-vidéo. »

« Faites des gosses… »

# On met notre main au feu que Kevin Durant aurait quand même rentré un dunk avant Jalen Green.

Me after a basic one hand https://t.co/opMBMsMWaI pic.twitter.com/5zYuMFh3B2 — Kevin Durant (@KDTrey5) February 20, 2022

« Je t’avais dit de faire le concours de dunks, tu l’aurais gagné. »

« Moi après un dunk tout simple à une main : »

# Perspicace le Terrence Ross, lorsqu’il faut évoquer l’affaire de famille de LeBron.

Lol wait wait, so who ever drafts bronny, gets LeBron too??? 🤔🤣 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) February 19, 2022

« Attendez, donc l’équipe qui drafte Bronny va aussi avoir LeBron ? »

# Ja Morant sait fêter une première sélection au All-Star Game.

*take a shot for waking up this morning https://t.co/BFCT1O8uAl — Ja Morant (@JaMorant) February 18, 2022

« J’ai pris un shot pour fêter le fait de m’être réveillé ce matin »

# Un Karl-Anthony Towns sûr de lui et rempli de confiance s’est emparé de son compte Twitter juste après sa victoire au concours à 3 points.

I told ya… — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) February 20, 2022

« Je vous l’avais dit »

(NDLR : KAT avait décrété quelques jours plus tôt qu’il était le meilleur sniper de l’histoire parmi les big-men. Sinon, comment il va Dirk ?)

# Et enfin, le concours de dunks a fini d’achever tout le monde.

Man @ZachLaVine and @Double0AG yall messed it up for the rest of us 😂😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 20, 2022

« Zach et Aaron, vous avez rendu les choses compliqué pour tous les autres les gars ! »

What is going on lol 😂 — Austin Rivers (@AustinRivers25) February 20, 2022

« Qu’est-ce qu’il se passe ? »

Zac lavine, ja morant, Derrick jones, Aaron Gordon and Jalen Green. Next year dunk contest quit playin. — Michael Carter-Willi (@mcarterwilliams) February 20, 2022

« Zach LaVine, Ja Morant, Derrick Jones, Aaron Gordon et Jalen Green. C’est le prochain concours de dunks qu’on veut. »

I’m entering the dunk contest next year. — Vernon Maxwell (@VernonMaxwell11) February 20, 2022

« Je vais faire le concours de dunks l’an prochain. »

Say lil homie @JaMorant we need to see you next in the dunk contest!!! Just saying… give the people what the want! Carry on… — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) February 20, 2022

« Je t’ai dit mon gars Ja qu’on a besoin de toi l’an prochain au concours de dunks. Je dis ça comme ça, donne aux gens ce qu’ils veulent ! »

Une belle édition pour ce mois de février grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en mars pour une nouvelle cuvée.