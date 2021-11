Programme NBA : les Wizards toquent chez Mr. Jimmy Butler, ça va gronder sur les terres de l’Est

Couchez les gosses, foutez une hawaïenne au four (la pizza) et posez-vous sur le canapé familial, voici le (léger mais intense) programme de cette nouvelle nuit de NBA.

# LE PROGRAMME DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021

1h30 : Cavaliers – Warriors

Cavaliers – Warriors 1h30 : Heat – Wizards

Heat – Wizards 2h : Grizzlies – Clippers (sur BeIN Sports Max 4)

Grizzlies – Clippers 2h : Wolves – Spurs

Wolves – Spurs 3h : Nuggets – Sixers (sur BeIN Sports 1)

Nuggets – Sixers 3h : Jazz – Raptors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

1h30 : Heat – Wizards : duel au sommet entre le leader et le quatrième de la Conférence Est. On ne dit pas que c’était complètement inattendu, simplement que des Wizards qui restent sur 5 victoires en 6 matchs était un propos condamnable il y a encore quelques mois. Bam Adebayo et Kyle Lowry sont notés « questionable », tandis que Spencer Dinwiddie, même si incertain, a de grandes chances de jouer ce soir. On ne verra pas de Kiff Morris, mais Jimmy Butler, Bradley Beal et Montrezl Harrell seront bien présents pour faire monter la sauce. L’enjeu n’est pas des moindres puisqu’en cas de victoire, le Heat passerait instantanément devant les petits gars de la capitale. À vos League Pass (ou stream pirate avec « ce produit rend fou les médecins » sur le côté), prêt, partez !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Steph Curry rend visite à l’équipe B des Cavaliers

Lauri Markkanen, Evan Mobley, Collin Sexton et Jarrett Allen sont out

Grizzlies et Clippers vont se foutre sur la tronche sur BeIN Sports Max 4

Les Wolves doivent absolument gagner à San Antonio pour éviter le naufrage

Par naufrage, on entend bien sûr énième déception

Par énième déception, on entend une défaite contre une équipe largement abordable

Sixers et Nuggets vont s’affronter sur BeIN Sports 1, malheureusement sans Joel Embiid, Matisse Thybulle et Danny Green

Petit Jazz – Raptors des familles, avec un Rudy Gobert XXL ?

Rendez-vous donc dès 1h30 pour un match trop choupi, puis des restes toujours appétissants.