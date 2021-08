NBA Top 10 du jour : Sharife Cooper plante son premier game winner et fête ça au milieu du banc des Pacers, ce gamin va beaucoup nous plaire

Qui dit Summer League dit absence totale ou partielle de défense, et qui dit absence de défense dit gros highlights. Qui dit gros highlights dit Top 10 bien sûr, alors envoyez la sauce car les gamins ont la dalle.

#10 : oubliez Damian Lillard, 2021 appartient désormais à Logo Alperen Sengun, il va falloir s’y faire.

#9 : Sharife Cooper to Jalen Johnson is the new Trae Young to John Collins, don’t arobase me.

#8 : si vous êtes hypés par Jalen Green, Josh Christopher, Usman Garuba, Christian Wood, Jae’Sean Tate, Kevin Porter Jr. et Alperen Sengun, dîtes-vous que le plus aérien de la bande se nomme… Kenyon Martin Jr.

#7 : WTF la passe de Bones Hyland. What. The. F*ck. Jason Williams a trouvé son successeur, près de vingt ans plus tard, et la hype est au max de chez max.

#6 : et c’est… le retour… de Jalen Johnson, encore.

#5 : niveau surchauffe du parking, le rookie des Pacers Chris Duarte n’est pas mal non plus. Vraiment dommage ce nom de chanteur de RnB des années 2000, mais tout le monde n’est pas parfait.

#4 : ah bah tiens, quand on parlait des Harlem Globe Shakers de Houston.

#3 : le putback de la nuit vous est offert par Nate Renfro, et ne comptez pas sur nous pour vous faire sa bio.

#2 : Romeo Langford confirme son statut de meilleur prospect de l’histoire des pré-saison. Flow incroyable, poster sur la tête de Reed, triste de se dire qu’il va jouer 18 matchs cette saison.

#1 : alors si Sharife Cooper commence à faire du trashtalking bien sale dès son deuxième match de Summer League laissez-nous vous dire que ça va cliquer TRES FORT sur les Hawks à la reprise.

La classe à Vegas comme dirait presque l’autre. On vous laisse gober ce Top 10 sans mâcher et nous on se retrouve… bah demain, même endroit même heure ?