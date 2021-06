NBA Top 5 du jour : double dose de logo pour Trae Young, quand on aime on ne compte pas

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Le début du money time a porté la marque d’Onyeka Okongwu. Une belle défense contre Giannis mais surtout un alley-oop sur la tête du Greek Freak. Peu de minutes mais beaucoup de show.

#4 : Un match des Hawks n’aurait pas la même saveur sans un tir du logo de Trae Young. Jrue Holiday ne peut que constater les dégâts.

#3 : Danilo Gallinari nous sort l’euro-step face à Giannis Antetokounmpo, comme un air du vieux continent dans cette phrase.

#2 : Giannis dépose la balle dans le panier comme s’il allait cueillir une pomme. On sait désormais qu’il n’a pas besoin d’échelle dans son jardin.

#1 : Trae Young du logo, épisode 2. Quand il commence à prendre chaud, tu peux mettre Giannis ou Optimus Prime en face que ça fera ficelle quoiqu’il arrive.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !