Milos Teodosic avale l’âme d’un défenseur en Italie : séquence PEGI 18, tout le monde s’incline devant le génie

Il n’y a bien qu’en NBA que Milos Teodosic n’a pas la cote. Rentré sur le Vieux Continent pour continuer à donner des cours de basket avec le Virtus Bologne en Italie, le Serbe a encore sorti la baguette magique ce week-end avec un numéro dont lui seul a le secret. Il parait que son vis-à-vis a déjà annoncé qu’il se retirait du sport professionnel après cette action.

Une soixantaine de matchs en deux saisons en NBA, 60 tout pile pour être précis, et le MVP de l’EuroLeague en 2010 a préféré faire machine arrière pour ne pas perdre son temps. Tant pis pour les paillettes et les dollars, les cainris ne savent pas exploiter son talent et cela aurait été du gâchis de s’obstiner à leur montrer. On ne vous refait pas la leçon, peu importe ce qu’ils ont pu accomplir en Europe, les meilleurs basketteurs de notre continent redeviennent des no-names que personne ne respecte quand ils débarquent de l’autre côté de l’Atlantique. Et puisque les qualités athlétiques ne sont pas celles qui ressortent en premier lorsqu’il s’agit de Milos Teodosic, il arrive que l’expérience tourne court. N’empêche, les Clippers ont dû se mordre les doigts en voyant le highlight de leur ancien meneur de jeu envahir la toile en un quart de seconde ce dimanche. En même temps, aurait-il vraiment pu en être autrement après cette action si humiliante qui nous rappelle forcément cette fois où le boss du city d’à côté à humilié ce pauvre Antoine qui avait juré qu’il n’encaisserait pas un panier. Sauf que cette fois, la victime s’appelle Leonardo Candi et qu’il est basketteur professionnel au Unahotels Reggio Emilia en première division italienne. Mais on a déjà trop parlé, matez plutôt cet ôtement d’âme.

Pendant ce temps là, Milos Teodosic… 💀💀💀💀💀pic.twitter.com/QP4HHLf0TY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2021

Olé, comme on ne dit absolument pas, ni en Serbie ni en Italie. Une fois que vous avez spammé le bouton replay pour vous refaire l’action de l’année une millième fois, votre journée sera forcément plus gaie. Si une pensée négative traverse votre esprit, dites vous que vous partagez le même monde qu’un génie et ça devrait instantanément vous redonner le sourire. A 33 ans, Milos Teodosic a encore quelques belles années de basket devant lui et on va sérieusement réfléchir à craquer un billet de train jusqu’à Bologne pour aller le voir de nos yeux vrais dès que la situation sanitaire le permettra. On présente nos excuses à tous les scouts et observateurs NBA, en commençant par Doc Rivers qui n’a pas su voir tout le sale que pouvait envoyer son joueur de l’époque à Los Angeles, Mimi n’a probablement pas l’intention de reprendre l’avion pour les States si ce n’est pour représenter son pays lors d’une future compétition internationale. Désolé les cousins, il fallait en profiter tant que vous l’aviez.

On aurait quand même bien aimé voir le Serbe se faire une place en NBA pour admirer ce genre d’action sur un défenseur un peu paumé des Wizards ou des Nets au hasard. Mais la Grande Ligue n’a pas su apprécier le joueur à sa juste valeur et on est quand même bien content pour lui qu’il puisse continuer à s’exprimer dans une équipe qui lui fait confiance. Tant que ce n’est pas en phase finale des Jeux Olympiques de Tokyo contre la France, tout va bien !

Source vidéo : Eurosport Italia