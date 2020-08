NBA Top 10 du jour : Danuel House Jr. a mis le plus gros tir de sa vie, mais le problème c’est que tout le monde s’en fout

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Un Top 10 complet comme du pain complet ce matin, Top 10 que l’on dédicace d’ores et déjà à Myles Tuner pour des raisons évidentes. Entorse des cervicales causée par Goran Dragic, poster offert par Bam Adebayo, poster ofert par Derrick Jones Jr., Myles Turner c’est en fait cet ami que l’on aime prendre pour un paillasson. Une bise également à un Wesley Matthews aussi adroit en attaque qu’il est relou en défense, à un Jusuf Nurkic qui ne lâche jamais rien, à un Dennis Schorder qui monte en régime au meilleure des moments, et à un Giannis dont on ne sait même plus comment apprécier ses acrobaties tellement ça nous gave de le voir se taper une largeur de terrain en deux appuis. On préférera doc mettre en avant aujourd’hui ce merveilleux tir de Danuel House Jr., un tir qu’absolument personne n’a vu car le match était fini. Vous avez tous un pote qui attend avec impatience la fin d’un exercice pour aller faire des shoots pendant que les autres boivent un coup, cet ami c’est donc Danuel House Junior.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h pour vivre l’Acte I Scène 9 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.