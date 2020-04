Aaron Gordon sort une diss track nommée « 9 out of 10 » : le jugement de Dwyane Wade n’est visiblement toujours pas digéré

Aaron Gordon, comme toute la NBA, a rangé les sneakers depuis plus d’un mois. En attendant une éventuelle reprise, il a décidé de sortir le micro. Sauf qu’ici, l’objectif n’est pas forcément de montrer son talent musical, mais simplement de se rendre justice en descendant Dwyane Wade et son jugement au dernier Slam Dunk Contest. Flash, ce 9/10 va te coller longtemps à la peau.

Replaçons-nous dans le contexte pour pouvoir savourer pleinement ce petit règlement de comptes des familles. Après deux participations au concours de dunks en 2016 et 2017, et des défaites respectivement face à Zach LaVine dans un thriller magnifique et un jugement déjà discutable, puis face à un drone avec cette fois une décision sans appel, Aaron Gordon revenait une troisième fois cette année. Or, ce 15 février 2020, le United Center va être le théâtre d’un dunk contest d’abord plaisant mais qui va finalement être rejeté au second plan par les notes des juges. Souvenez-vous, au cours de la finale opposant Gordon à Derrick Jones Jr. et après plusieurs tomars bien sales des deux côtés, le high-flyer du Heat claque un dunk qui n’obtiendra qu’un 48/50. Là on se dit qu’AG va enfin gagner ce concours. Il choisit même de grimper sur Tacko Fall, 2m26, et il y parvient, même s’il touche le Sénégalais. On pense alors que la victoire va lui revenir, il était de surcroît plus constant et inventif que son concurrent direct depuis le début du concours. Mais non, 47/50, et un Dwyane Wade en tête des juges controversés. Une folie s’est alors immédiatement emparée des réseaux sociaux.

Un peu plus de deux mois après, Aaron l’a visiblement toujours mauvaise. Il a donc sorti ce clip pour incendier la légende du Heat. Un verre de vin Wade en main, il commence à siroter l’instrumentale et à sortir la mitraillette à punchlines. « En regardant ton jugement tout le monde se demandait, soutenir Miami à Windy City, voyez-vous l’arnaque ? », « Je t’ai vu dans les couloirs, tu m’a dit ‘fais le show gamin’, je savais pas que c’était ton code pour dire ‘je vais te rouler’, « Même Adam Silver m’a dit que je méritais le trophée », « Mon rêve de soulever le trophée, repose en paix ». Ce sont des moments parmi d’autres dans cet hymne à la vengeance. Les gifs de Dwyane Wade mettant ce fameux 9/10 et qui tournent en boucle depuis février ont désormais une musique de fond bien adaptée. Nous n’avons pas les chiffres mais ce son fait sans doute partie des plus écoutés aujourd’hui en Floride. Un bon moyen d’alimenter encore la rivalité entre le Magic d’Orlando et le Heat de Miami. Dommage qu’Aaron ne veuille pas revenir tenter sa chance, car on n’aurait vraiment pas dit non pour une revanche entre lui et Derrick. Mais avec cette fois Flash en tribunes ou sur un plateau télévisé.

La nouvelle musique des fans du Magic est sortie et relance la polémique autour de l’édition 2020 du concours de dunks. Espérons que toute cette histoire poussera la NBA à choisir des juges spécialistes du dunk et impartiaux lors des prochaines éditions afin d’éviter de nouveaux « scandales ».

Source texte : YouTube – Aaron Gordon